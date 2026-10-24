Експлозия в Румъния: Двама души са с изгаряния

Експлозия, последвана от пожар, е станала в събота в румънския град Рошиорий де Веде- Двама души са получили изгаряния, като вероятната причина за събитието е натрупване на газове от цилиндър, захранващ дефектен готварски уред, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Инспектората по извънредни ситуации на Телеорман.

„Двама души, 68-годишен мъж и 58-годишна жена, са пристигнали в болницата с изгаряния от втора степен, върху приблизително 30-40% от телесната си повърхност, след експлозия“, уточниха представителите на Инспектората. Двамата пострадали са получили първа помощ, след което мъжът е транспортиран до Спешната болница на окръг Александрия, а жената - до Общинската болница „Каритас“ в Рошиорий де Веде.

Пожарът е потушен за час

На мястото на инцидента са се намесили два пожарни автомобила и екип от Бърза помощ на окръг Телеорман. Когато спасителите пристигнали, пожарът бил в кухнята на къщата, където е станала и експлозията. Взривът му засегнал сериозно две други стаи, унищожавайки мебели и няколко домакински уреда.

Пожарникарите успели да потушат пожара за около час, без пламъците да се разпространят към останалата част от къщата. Материалните щети се оценяват на приблизително 10 000 леи, а стойността на спасените вещи надхвърля 35 000 леи“, съобщи още Инспекторатът. ОЩЕ: Експлозия на ключов газопровод за Русия (ВИДЕО)