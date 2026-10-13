Експлозия на ключов газопровод за Русия (ВИДЕО)

Експлозия е възникнала на подземния газопровод „Централна Азия-Център“ в Пензенска област. Инцидентът е станал близо до село Волчково. След взрива се е образувал стълб от пламъци, който се е издигнал на 70 метра височина. Газопроводът е спрян и в момента на мястото гори трева. Няма жертви или ранени, предаде телеграм-каналът MASH. Този газопровод свързва газови находища в страните от Централна Азия – Туркменистан, Узбекистан и Казахстан – с Русия и Европа. Маршрутът е с дължина приблизително 5000 километра.

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За момента единствената версия за експлозията е пробив, който е станал под високо налягане на главния газопровод поради технологична неизправност.

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Какво е известно за газопровода?

Газопроводът Централна Азия-Център (ЦАЦ) е система от магистрални газопроводи, свързващи газови находища в Централна Азия с Русия. Газопроводът преминава през Туркменистан, Узбекистан и Казахстан до руската газопреносна система.

Уникална характеристика на газопровода е, че посоката на транспортиране на газ може да се променя. В исторически план системата е била използвана за доставка на централноазиатски газ до Русия, но от октомври 2023 г. част от нея се използва за транспортиране на руски газ до Узбекистан през Казахстан.

Подземный газопровод "Средняя Азия – Центр" на Пензенщине 🔥 https://t.co/QAYlYpynKs — Edward (@Edward43075176) October 13, 2026

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През декември миналата година газопроводът беше взривен във Волгоградска област. Източник от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщи, че е имало друго мистериозно „слягане на земята“, довело до повреда на газопровода Централна Азия-Център. През август експлозии бяха чути и по газопровода Централна Азия-Център във Волгоградска област.

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