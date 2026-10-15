Фрагмент от мина в пристанищния град Пирея: Властите в Гърция са на крак

Гръцката полиция затвори улица в пристанищния град Пирея в четвъртък след като част от минометна снаряд беше открита по време на строителни работи, предаде гръцкото издание Kathimerini. Движението беше спряно по улица „Драгацаниу“ от кръстовището ѝ с улица „Тесмофориу“, в района на „Агиос Дионисиос“, северозападно от центъра на града и близо до търговското пристанище.

Експерти по обезвреждане на бомби от армията бяха изпратени да огледат обекта и да изпълнят необходимите процедури за безопасност.

Пътят беше затворен като предпазна мярка в очакване на оценката на експертите за находката.

Евакуация заради взривоопасна киселина

Преди дни полицията евакуира две жилищни сгради в атинския квартал Калитея след откриването на силно експлозивна пикринова киселина в тях. Източници от пожарната служба съобщих, че два контейнера с пикринова киселина, открити в имоти на улиците Ласкариду и Ятриду, представляват висок риск от експлозия. Екипи за обезвреждане на бомби са пристигнали на мястото на инцидента.

Това не е първият случай в Гърция по откриване на взривоопасни елементи.

През декември 2023 г. откриха взривно устройство близо до щаба на полицията за борба с безредиците (MAT) в квартал Зографу в центъра на Атина. Екипът за обезвреждане на бомби обезвреди устройството. Неидентифицирани лица по-рано бяха изпратили аудио съобщение до две гръцки медии, предупреждавайки ги за поставянето на бомба близо до сградата. След това предупреждение претърсването в сградата разкри взривното устройство в пластмасов контейнер, поставен в черна торба, на около 100 метра от входа. ОЩЕ: Откриха опасна киселина: Евакуираха две сгради в столицата на Гърция