Откриха опасна киселина: Евакуираха две сгради в столицата на Гърция

Полицията евакуира две жилищни сгради в атинския квартал Калитея след откриването на силно експлозивна пикринова киселина в тях, предаде гръцкото издание Kathimerini. Източници от пожарната служба съобщиха на „Катимерини“, че два контейнера с пикринова киселина, открити в имоти на улиците Ласкариду и Ятриду, представляват висок риск от експлозия. Екипи за обезвреждане на бомби са пристигнали на мястото на инцидента.

Кой е подал сигнала?

Според първоначалната информация, жена се е свързала с пожарната служба, след като е открила химикалите в сградите. Все още не е ясно при какви обстоятелства са били открити контейнерите.

Разбира се, че жената е наследила имотите от починал роднина. В единия от двата имота се помещава лекарска практика, а в другия е апартамент.

Източници от пожарната служба заявиха, че пикриновата киселина е особено опасно вещество, защото може да експлодира по време на транспортиране.

Припомняме, че през септември силна експлозия заради предполагаемо изтичане на газ е причини частично срутване на двуетажна сграда в популярния централен атински квартал Плака. Вследствие на инцидента общо загинаха четирима души. В спасителната операция участваха тогава над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване. ОЩЕ: Експлозия на улица под Акропола: Има ранени (ВИДЕА)