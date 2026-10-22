Франция зарази и Гърция: Ученически протести обхванаха големите гръцки градове (ВИДЕО)

Хиляди ученици и учители излязоха по улиците в цяла Гърция в сряда, настоявайки за по-високо държавно финансиране за образование, по-добри съоръжения и по-малко пренаселени класни стаи, повтаряйки протестите в други европейски страни, пише "Ройтерс". Около 10 000 демонстранти, включително ученици и студенти, се събраха мирно в центъра на Атина и предградията, съобщи полицията. Други се присъединиха към митинги в градове из цялата страна, като всички изразиха солидарността си с нарастващите протести във Франция и другаде в Европа заради покачващите се разходи за живот и заради това, което те нарекоха разпадащи се условия в училищата.

Учителите настояваха, наред с други неща, за увеличаване на държавното финансиране за образование до 5% от БВП, подобряване на инфраструктурата на сградите, увеличение на заплатите и възстановяване на 13-та и 14-та заплата, пише efsyn.gr.

🇬🇷 Following France, Belgium, Albania, and Italy, Greece has been swept by mass protests Thousands of university students, schoolchildren, and teachers have taken to the streets of Athens, Thessaloniki, and other cities across the country. Their main demand is increased government funding for education. Protesters are also calling for higher teachers' salaries, school renovations, smaller class sizes, and affordable student housing. Around 10,000 people joined the demonstration in Athens. Primary school teachers have also gone on strike. — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026

Гръцкият министър чува исканията

Министърът на образованието София Захараки заяви преди протестите, че чува исканията на студентите. Тя призна, че разходите за жилища оказват натиск върху гръцките домакинства и заяви, че са в ход проекти на стойност над 733 милиона евро (823 милиона долара) за нови студентски общежития и подобрения на съоръженията, пише още Ройтерс.

Засилени мерки за сигурност на гръцките протести

Полицията засили мерките за сигурност в центъра на Атина, където до сряда сутринта бяха отведени за разпит 10 души. Около 3000 служители бяха разположени в столицата, като мерките бяха въведени около правителствени сгради, посолства и търговски зони, пише гръцкото издание Kathimerini.

Гръцката държавна телевизия ERT цитира опозицията в Гърция, която осъди полицейските действия в днешните протести, докато правителството отговари, че целта е да се защитят мирните граждани. ОЩЕ: Погромът на Франция: Кой стои зад безредиците? (ВИДЕО)