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Франция зарази и Гърция: Ученически протести обхванаха големите гръцки градове (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 14:58 часа 535 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Франция зарази и Гърция: Ученически протести обхванаха големите гръцки градове (ВИДЕО)

Хиляди ученици и учители излязоха по улиците в цяла Гърция в сряда, настоявайки за по-високо държавно финансиране за образование, по-добри съоръжения и по-малко пренаселени класни стаи, повтаряйки протестите в други европейски страни, пише "Ройтерс". Около 10 000 демонстранти, включително ученици и студенти, се събраха мирно в центъра на Атина и предградията, съобщи полицията. Други се присъединиха към митинги в градове из цялата страна, като всички изразиха солидарността си с нарастващите протести във Франция и другаде в Европа заради покачващите се разходи за живот и заради това, което те нарекоха разпадащи се условия в училищата.

Учителите настояваха, наред с други неща, за увеличаване на държавното финансиране за образование до 5% от БВП, подобряване на инфраструктурата на сградите, увеличение на заплатите и възстановяване на 13-та и 14-та заплата, пише efsyn.gr.

Гръцкият министър чува исканията

Министърът на образованието София Захараки заяви преди протестите, че чува исканията на студентите. Тя призна, че разходите за жилища оказват натиск върху гръцките домакинства и заяви, че са в ход проекти на стойност над 733 милиона евро (823 милиона долара) за нови студентски общежития и подобрения на съоръженията, пише още Ройтерс.

Засилени мерки за сигурност на гръцките протести

Полицията засили мерките за сигурност в центъра на Атина, където до сряда сутринта бяха отведени за разпит 10 души. Около 3000 служители бяха разположени в столицата, като мерките бяха въведени около правителствени сгради, посолства и търговски зони, пише гръцкото издание Kathimerini.

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Гръцката държавна телевизия ERT цитира опозицията в Гърция, която осъди полицейските действия в днешните протести, докато правителството отговари, че целта е да се защитят мирните граждани. ОЩЕ: Погромът на Франция: Кой стои зад безредиците? (ВИДЕО)

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Гърция протести демонстрации
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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