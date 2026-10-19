Погромът на Франция: Кой стои зад безредиците? (ВИДЕО)

Масови протести разтърсиха Франция в някои от най-големите градове в страната. Над 550 хиляди души се включиха в масовите демонстрации, а поне 1200 бяха арестувани за участие в безредици и грабежи.

Протестната вълна започна още през септември с недоволството на младежи и студенти от ситуацията в държавата. Основните причини са поскъпването на живота, сривът в покупателната способност и острата образователна криза, породена от лоша материална база, недостиг на кадри и нисък бюджет за образователния сектор.

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В Париж, Лион и Страсбург силите на реда са използвали сълзотворен газ срещу демонстрантите, пишат от DW. В столицата са били задържани над 100 души, от които са иззето оръжия и други забранени предмети. В Марсилия протестиращите са нахлули в кметството, разбили са няколко магазина и са се опитали да проникнат в полицейски участък, а историческата сграда на кметството в Лимож бе подпалена, което доведе до рухването на камбанарията.

“Онези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, заяви президентът на Франция Еманюел Макрон в телевизионно обръщение към нацията.

Източник: GettyImages

„Гледайки тези кадри, всички си зададохме въпроса: какво им е минавало през ума? Как е възможно французи да причинят това на Франция?“, заяви Макрон. „Нищо не го оправдава, нищо не го обяснява, нищо не служи за извинение. Тази вечер всички изпитваме гняв и срам“, допълни той.

Френското правителство обвинява крайнолявата "Непокорна Франция" (LFI), че подклажда протестите и използва насилието, за да извлече политически капитал.

Американският президент Доналд Тръмп също се намеси - той твърди, че мигрантите са разрушили Франция, и призова французите да затворят границите си, "преди да е станало твърде късно". "Франция гори“, написа той в Truth Social.

Огнището на протестите се разрасна и в Испания, Италия, Португалия и Белгия. Гражданското недоволство и в тези страни бе породено заради високите разходи за живот, образованието и жилищните условия.