И Гърция стачкува: Хиляди учители и студенти излязоха по улиците

И Гърция е блокирана от стачка на учители и студенти. В Атина, Солун и Патра студентите направиха палатков лагер в центъра на градовете. Подкрепят ги и студентите в Крит и Лариса. Всички университети са затворени, защото в протестите участват и преподавателите. Студентите настояват за държавни помощи, за да могат да завършат образованието си.

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Синдикатите обявиха 24-часова стачка на учителите. Училищата не работят. Подготвят се демонстрации в цялата страна, като родители и ученици подкрепят протестите за повече средства за образованието.

Лекарите от държавните болници спират работа за няколко часа с искане да бъдат назначени необходимите специалисти във всички болници.

Полицията въведе силни мерки за охрана. Над 3000 са разположените полицаи в Атина.

Опозицията подкрепя протестите и прикани за мирни демонстрации. Собствениците на магазини със скъпи стоки опразниха витрините и поставиха заграждения, защото се страхуват да не бъдат ограбени магазините.