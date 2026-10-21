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Осми ден протести в Тирана: Ожесточени сблъсъци между младежи и полиция (ВИДЕА)

21 октомври 2026, 6:25 часа 1195 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Осми ден протести в Тирана: Ожесточени сблъсъци между младежи и полиция (ВИДЕА)

Осми ден продължават протестите на ученици и студенти по улиците на Тирана, които са арена на вълна от антиправителствени демонстрации, при които протестиращи влизат в ожесточени сблъсъци със силите за сигурност, а полицията използва сълзотворен газ срещу хиляди млади хора, за да им попречи да преминат през барикадите. Протестиращите настояват за по-ниски учебни такси и за по-голямо държавно финансиране на образованието, както и за борба с корупцията в образователната система, се присъединиха към по-широкото антиправителствено движение, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

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В продължение на дни демонстрантите хвърлят камъни, коктейли молотов и пиротехнически средства срещу полицията, която от своя страна използва срещу тях палки, водни оръдия и сълзотворен газ по време на сблъсъците в центъра на града.

От своя страна албанският премиер Еди Рама отново заяви, че няма да бъде допуснато властта в страната да бъде сменена с насилие. На среща с учители и представители на училищата в Тирана той каза, че легитимното безпокойство на хората е похитено от лица, които умишлено провокират насилие на протестите.

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"Това е хибридна война, която естествено работи до определена степен, защото е основана на истински притеснения, не на фантазии. Притесненията за цената на живота със сигурност са истински. Притесненията за сигурното бъдеще, жилищното настаняване и по-големите възможности за развитие също са истински", каза Рама.

Същевременно той обвини демонстрантите, че държат Тирана в атмосфера на терор, и каза, че протестиращите студенти „принадлежат на нововъзникващи течения на политически екстремизъм“.

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Албания протести Тирана ученически протести
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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