Осми ден протести в Тирана: Ожесточени сблъсъци между младежи и полиция (ВИДЕА)

Осми ден продължават протестите на ученици и студенти по улиците на Тирана, които са арена на вълна от антиправителствени демонстрации, при които протестиращи влизат в ожесточени сблъсъци със силите за сигурност, а полицията използва сълзотворен газ срещу хиляди млади хора, за да им попречи да преминат през барикадите. Протестиращите настояват за по-ниски учебни такси и за по-голямо държавно финансиране на образованието, както и за борба с корупцията в образователната система, се присъединиха към по-широкото антиправителствено движение, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

ОЩЕ: Протестите в Албания ескалират: Демонстранти подпалиха полицейско управление (ВИДЕА)

В продължение на дни демонстрантите хвърлят камъни, коктейли молотов и пиротехнически средства срещу полицията, която от своя страна използва срещу тях палки, водни оръдия и сълзотворен газ по време на сблъсъците в центъра на града.

🇦🇱 WAIT, WHAT?! A student in Tirana, Albania, CLIMBED a really high lamppost to take down police cameras 😳 Most people would never even think about going that high just to mess with a camera, but there they are. Writer: Lucas https://t.co/E8lVpCJirH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 21, 2026

От своя страна албанският премиер Еди Рама отново заяви, че няма да бъде допуснато властта в страната да бъде сменена с насилие. На среща с учители и представители на училищата в Тирана той каза, че легитимното безпокойство на хората е похитено от лица, които умишлено провокират насилие на протестите.

"Това е хибридна война, която естествено работи до определена степен, защото е основана на истински притеснения, не на фантазии. Притесненията за цената на живота със сигурност са истински. Притесненията за сигурното бъдеще, жилищното настаняване и по-големите възможности за развитие също са истински", каза Рама.

🚨🇦🇱🇹🇷 The Albanian government used a Turkish WATER CANNON to hit the protests The protests have already stretched into a full week of running battles in the capital. Sending outside gear into the mix shows how stretched the response has become. Writer: Lucas https://t.co/MPGL2qFxhB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 21, 2026

Същевременно той обвини демонстрантите, че държат Тирана в атмосфера на терор, и каза, че протестиращите студенти „принадлежат на нововъзникващи течения на политически екстремизъм“.