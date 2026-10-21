Има воля за ЕС: Черна гора е решила два спорни въпроса с Хърватия

Черна гора е разрешила два спорни въпроса с Хърватия, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович обаче настояза за разрешаване на всички отворени въпроси с Черна гора, за да може страната да получи зелена светлина от Загреб за присъединяване към Европейския съюз, след като Подгорица изпълни две от исканията на Загреб.

По-рано във вторник черногорското правителство обяви, че е решило да промени името на плувния басейн, кръстен на водния играч Зоран Джими Гопчевич, също така пазач в лагера Мориндж, обвинен в изтезания и малтретиране на задържани хърватски цивилни и военнопленници. Отсега нататък басейнът трябва да носи името на Петър Петрович Негош, бащата на съвременната черногорска нация.

Също така реши впоследствие да одобри паметната плоча, поставена на 10 октомври 2022 г. на каменната стена на входа на Мориндж.

Какви са очакванията на Хърватия?

„Това са два въпроса, а има и още“, каза Пленкович пред репортери, коментирайки решенията на Подгорица.

„Очакваме разговор с Черна гора и повишаване на осведомеността, че тези въпроси, свързани с ценностите и добросъседските отношения, трябва да бъдат решени“, добави той.

Припомняме, че докато блокира Черна гора - Хърватия заема позицията на Северна Македония, която е в ущърб на България и в противоречие в европейската преговорна рамка. Освен това хърватският премиер Андрей Пленкович наскоро се оправдаваше за исканията си към Черна гора с македонски измислици срещу България за двустранен спор. ОЩЕ: Германия настоява Хърватия да разреши споровете си с Черна гора