Германия настоява Хърватия да разреши споровете си с Черна гора

Германското правителство настоява Хърватия да разреши нерешените въпроси с Черна гора, за да избегне забавяне на присъединяването й към Европейския съюз, съобщи хърватската медия "Индекс". Берлин се ангажира активно с разрешаването на проблема и изисква конструктивен подход от Загреб, потвърдиха пред Euronews четирима служители, пряко запознати със ситуацията. Германия се опитва да гарантира, че процесът на разширяване ще продължи без забавяне, тъй като блокирането на Черна гора, считана за най-напредналия кандидат, би могло да застраши целия процес.

Призивът на Германия идва след като Хърватия изпрати списък с осем спорни въпроса, които иска да разреши преди приключването на преговорите за присъединяване.

Хърватската медия пише, че Загреб е обвинен, че е активирал споровете в последния момент, за да увеличи натиска върху Подгорица. Хърватия, от друга страна, отговаря, че това са дългогодишни проблеми и че исканията ѝ са символични по своята същност.

Докато самата тя блокира Черна гора - Хърватия заема позицията на Северна Македония, която е в ущърб на България и в противоречие в европейската преговорна рамка.

Освен това хърватският премиер Андрей Пленкович наскоро се оправдаваше за исканията си към Черна гора с македонски измислици срещу България за двустранен спор.

Припомняме, че България и Северна Македония нямат двустранен спор, който да спира югозападната ни съседка, нито има българска блокада, тъй като искането за вписване на българите в конституцията е прието от самата македонска страна и то залегна в европейската преговорна рамка като условие за започване на преговорите. ОЩЕ: Пленкович оправдава исканията на Хърватия към Черна гора с македонски измислици за България

Нерешените спорове между Загреб и Подгорица

Споровете между Хърватия и Черна гора се отнасят главно до наследството от войните от 90-те години на миналия век, което включва имуществени претенции и нерешени гранични въпроси. Тези проблеми заплашват целта на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС до 2028 г.

Хърватската страна подчертава, че разследването на военни престъпления и обезщетяването на жертвите са условия, които Подгорица трябва да изпълни, за да приключват преговорите.

Припомняме, че Хърватия и Черна гора имат спорове относно изчезналите лица по време на Отечествената война, въпросът за обезщетенията за затворниците в концентрационните лагери и спорът за учебният кораб „Ядран", който остава след разпадането на Югославия. Междувременно Хърватия настоява за позитивно отношение към хърватското национално малцинство, включително връщане на имущество. ОЩЕ: Хърватският президент зае страната на Скопие: Силяновска се оплаква от ЕС заради българите (СНИМКА)