Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

Македонската българка Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Република Северна Македония, съобщи македонският сайт Скопје1.мк. Решението е взето по предложение на Главната прокуратура в Кочани. Причината е, че "тя не е на разположение на държавните органи", тъй като в момента се лекува в България. Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 ноември 2026 г. с начало 9:00 ч. македонско време.

Делото срещу Ива Михайлова е пример как съдебната система на Северна Македония се използва срещу българщината. Поради делото югозападната ни съседка не пускаше момичето да се лекува в България, въпреки че семейството й предупреждаваше, че забавянето на лечението може да я остави инвалид.

Ива Михайлова се прибра в България

Михайлова пристигна в България на 12 октомври 2026 г. Според изявлението ѝ пред българските медии, тя твърди, че е преминала границата законно и е напуснала Северна Македония, защото здравето й се влошава.

Според публикуваната досега информация на македонските органи обаче няма данни за напускане на македонската граница, нито за влизане в България.

Ето защо на 13 октомври 2026 г. за нея е издадена международна заповед за арест в югозападната ни съседка.

След издаването на тази заповед обаче българското МВР обяви, че няма да търси и задържа Михайлова, както и че няма да я екстрадира в Северна Македония, тъй като тя има и българско гражданство.

Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус“. Това заяви пред Нова тв директорът на „Гранична полиция“ Антон Златанов по повод случая с Ива Михайлова. ОЩЕ: Македонски министър твърди, че получил мълчаливо съгласие от Катя Ивкова за Ива Михайлова