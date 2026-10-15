Кметът на Босилеград идва за празника на бозата в Радомир да пропагандира сръбско-шопска нация: Ще го спре ли България?

Очаква се кметът на Босилеград Владимир Захариев, който е етнически българин, да присъства на празника на бозата в Радомир на 17 октомври и да пропагандира измислената теза за сръбско-шопска нация. Този въпрос беше повдигнат по време на Комисията за българите извън страната в 52-ото Народно събрание, в която се проведе изслушване за проблемите на българите в Западните покрайнини на Сърбия.

Други подобни случаи от страна на кмета на Босилеград огласи пред комисията д-р Валентин Янев от Институт „Западни покрайнини“. Стана ясно, че кметът Захариев проявява огромна активност в погранични райони, като Трън, Кюстендил и други населени места. Целта му е да разпространява откровена просръбска пропаганда в така наречения „Шоплук“.

Знаем, че така нареченият "Шоплук" обхваща Шопската етнографска област на България. Сърбия обаче вижда шопите като някакъв вид архаични сърби. Нещо, което БАН отрече в свое становище през 2025 г. по темата, което може да видите ТУК.

Ще бъде ли допуснат в България?

След повдигането на въпроса пред ресорната комисия - депутатът Десислава Костова от „Прогресивна България“ попита представителите на МВнР след като се очаква този човек тази събота и неделя да пропагандира шопска нация по време на празника на бозата в Радомир - ще предприеме ли страната ни мярка за неговото недопускане.

Директорът на Дирекция "Югоизточна Европа" към МВнР Момчил Райчевски й отговори, че кметът Захариев е добре известен на ведомството.

„Тук не чуваме нищо ново. Този въпрос, който вие повдигате, не е в компетенциите на МВнР, това е нещо, което не става в разговори, а със становища на други институции“, коментира още той.

Кой трябва да спре Захариев?

Райчевски не уточни коя институция трябва да спре Захариеве, но би следвало оценката дали той е заплаха за националната сигурност да направи ДАНС, а след това той да бъде спрян от граничните власти на България. ОЩЕ: Демокрация по сръбски: Вместо избори, Белград заповядва кой да ръководи българската общност в Сърбия