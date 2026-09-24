Демокрация по сръбски: Вместо избори, Белград заповядва кой да ръководи българската общност в Сърбия

С негодувание срещу сегашните членове на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия, тяхната принадлежност към партията на Александър Вучич и за сръбска намеса в избора на нови, сигнализираха Actualno.com българи в западната ни съседка. По информация на Радио и телевизия на Сърбия изборите за членове на националните съвети на националните малцинства в Сърбия се очаква да се проведат на 8 ноември 2026 г., като в тях ще участват представители на 23 национални малцинства, сред които и българското.

За първи път формиран на 19 декември 2003 г. Националният съвет на българите в Сърбия трябва да е най-висшият представителен орган на нашите сънародници в западната ни съседка. Той трябва да представлява националното малцинство в областта на образованието, културата, информирането на езика на националните малцинства и официалната употреба на езика и писмото и да участва участва в процеса на вземане на решения.

Токазва се обаче, че освен членове на българския национален съвет те са са членове на партия на Вучич и общински съветници.

Става въпрос за етнически българи, което председателят на Културно-информационен център - Босилеград Иван Николов обясни пред Actualno.com така: "етнически българин на служба на друга държава е еничарин".

Защитават тезата за сръбско-шопска нация

Състоянието на българското малцинство, според Иван Николов е отражение на работата на българските представители в този национален съвет, като според него няма движение за обучението на майчин български език в Сърбия.

Той обаче разказа и за нещо по-лошо:

"Даже видяхме няколко драстични случая, когато Националният съвет на българското малцинство издаваше книги на сръбски език, в които се оспорва националната идентичност на самото малцинство, включително и на самия национален съвет. Там беше наложена тезата за сърбо-шопската нация".

Николов заяви, че по отношение на ангажимента на националния съвет в областта на информирането ситуацията никога не е била по-лоша и този съвет представлява продължение на държавната политика на Вучич и неговата компания.

Не е имало сериозно движение и по отношение на служебната употреба на българския език, което също е в компетенциите на този орган.

"Националният съвет не можа да влезе в ролята си на орган, който представлява малцинството и който защитава основните права с образование, информиране, културата и служебната употреба на езика и писмото", добави още Николов. ОЩЕ: Какво е да си българин в "Сръбски свят": Иван Николов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Сръбското влияние върху избора

От думите на Николов се разбра, че Сърбия влияе на избора на Национален съвет на българите.

Той обясни, че това се случва по същата изборна система, по която се провежда гласуване за общински съветници. "Те разполагат с механизмите за провеждането на избори", заяви Николов и добавя, че става въпрос за манипулативната линия, поради която и самият Вучич и властта в Сърбия са избрани и конституирани.

Може да се формира опозиционна листа от Цариброд и Босилеград, но Николов е скептичен, тъй като според него те ще са безсилни срещу останалите. "Гледал съм го този филм много пъти", добави още Николов.

"Не са представители на малцинството ни, а предатели"

Actualno.com разговаря по същата тема и с Александър Димитров, председател на Сдружение "Глас" в Босилеград и главен редактор на "ГласПресс".

Той също не е доволен изобщо от представителите на българското малцинство, защото представляват интересите на сръбската държава и на Сърбия, отколкото на малцинството.

На въпрос дали защитават правата на българското малцинство изобщо, той отговори: "Като цяло не. Напротив, имам чувството, че все повече нарушават правата. Не се чувстваме представени, а предадени в тяхно лице".

Според Димитров се подбират хора, които са удобни на властимащите в Сърбия. ОЩЕ: "Не виждам бъдеще за българите в Сърбия": Александър Димитров в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)