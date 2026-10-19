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Македонският език бил в немилост: Скопие измисли нова тема за напрежение със София

19 октомври 2026, 11:29 часа 1296 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Македонският език бил в немилост: Скопие измисли нова тема за напрежение със София

Последните дни македонските медии повдигат въпроса с официалния език на Северна Македония, като една от последните публикации по темата е на "Слободен печат" , които пишат, че "македонският език е в българска милост и немилост". Според тях той може да се сблъска с нови препятствия по пътя си към Европейския съюз, тъй като официалният му статут ще изисква съгласието на всички държави членки. Анализатори предупреждават, че нерешеният спор с България оставя място за нови блокажи и виждат изхода в по-активна дипломация и ясна държавна стратегия.

Медията изтъква, че едно вето ще е достатъчно, за да не получи македонският език статут на официален език в Европейския съюз. За тази възможност първо предупреди депутатът от ВМРО-ДПМНЕ Антонийо Милошоски, а след това я потвърди и премиерът Христиан Мицкоски.

С техните реакции въпросът за бъдещия статут на македонския език излезе от рамките на правните тълкувания и стана част от настоящия политически дебат за гаранциите, които Северна Македония има в процеса на европейска интеграция, пише "Слободен печат".  Темата очевидно е измислена от управляващите като нова точка на напрежение със София, което да им намери ново оправдение за отдалечаване от ЕС. 

За контраст наскоро стана ясно, че Черна гора е готова да влезе в ЕС с хърватски език, но само да влезе по-бързо, което доказва желанието и политическата воля на Подгорица. ОЩЕ: Черна гора може да влезе в ЕС с хърватски език

Въпросът с "македонския език"

България счита, че официалният език на югозападните ни съседи е норма на българския. Европейският съюз като институция обаче не „признава“ или „отхвърля“ езици самоцелно. ЕС борави с концепцията за „официални работни езици“. Даден език става официален едва когато страната, в която той е държавен, се присъедини към съюза и това бъде одобрено единодушно от всички останали държави.

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Междувременно през 2025 г. спор в доклада за напредъка на Северна Македония беше формулировката вековен македонски език и идентичност, тъй като македонският език е измислен след създаването на македонска нация от Коминтерна през 1934 г. 

Кой има интерес от подобно напрежение?

Припомняме, че Русия неведнъж е започвала провокация откъде е дошла кирилицата. Новият руски посланик Дмитрий Зиков в интервю за официоза на властта в Скопие вестник "Нова Македония" тази гходина на практика руският посланик претопля старата провокация на руския диктатор Владимир Путин, че славянската писменост е дошла от "македонската земя" - с явен намек от глаголицата към кирилицата, която ползва и Русия, благодарение на България. "В нашата страна винаги помним и винаги ще помним, че именно от македонска земя светите равноапостолни просветители Кирил и Методий и техните ученици са донесли светлината на православната вяра на предците на руския народ", казва Зиков пред "Нова Македония".

Междувременно Сърбия използва своя специфична версия на кирилицата и умишлено избягва признаването на българския принос за разпространението на глаголицата и кирилицата, което води до спорадични исторически спорове между учените от двете страни. ОЩЕ: Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България

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Кирилица македонски език Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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