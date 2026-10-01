Черна гора може да влезе в ЕС с хърватски език

Черна гора може да няма време да преведе цялото законодателство на ЕС до планираното от нея присъединяване. Поради това Европейската комисия обмисля временни изключения, а един от вариантите е Черна гора да използва един от съществуващите официални езици на ЕС, като хърватският се очертава като най-логичният избор, пише черногорският вестник "Победа", позовавайки се на материал на Euronews.

Подобно решение обаче би могло да бъде политически чувствително. Подгорица от години настоява за международно признаване на черногорския език.

Времето ги притиска

Черна гора планира да стане 28-ият член на ЕС до 2028 г., но преди това трябва да приеме и преведе достиженията на правото на ЕС, които включват десетки хиляди правни актове. В Брюксел нарастват подозренията, че работата няма да бъде завършена навреме. Въпреки че Подгорица уверява, че е инвестирала значителни ресурси и ще спази сроковете, служители на ЕС потвърдиха, че Комисията е започнала да подготвя планове за действие при извънредни ситуации.

Страните кандидатки са длъжни сами да превеждат всички закони на бъдещия си официален език, като институциите на ЕС извършват само окончателната проверка накрая. Рамката за преговори с ЕС ясно посочва, че Черна гора трябва „да осигури преводи на достиженията на правото на ЕС своевременно преди присъединяването“ и да обучи достатъчен брой преводачи и устни преводачи. Комисията заяви, че е в редовен контакт с Черна гора и следи напредъка.

Поради това Комисията разглежда няколко варианта за евентуално освобождаване. Един от тях е да се позволи на Черна гора временно да използва втори официален език на ЕС, докато не завърши всички преводи. Решението кой език ще бъде използван ще зависи от Подгорица, но хърватският е най-вероятният кандидат. Това е единственият официален език на ЕС, който черногорските говорители разбират напълно. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС

Споровете с Хърватия

Допълнителна причина за това е загрижеността, изразена от Хърватия относно качеството на някои от преведените текстове. Загреб и Подгорица също имат двустранен спор, който би могъл да забави процеса на присъединяване.

Днешната среща в Будва, град на черногорското крайбрежие, събра ръководителите на дипломациите на страните от Западните Балкани, високопоставени представители на държавите-членки на Берлинския процес, Европейския съюз и регионални организации, допълва хърватската медия "Индекс". Република Хърватия е представена от министъра на външните работи Гордан Гърлич Радман. Този следобед, заедно с черногорския си колега Ервин Ибрахимович и еврокомисаря по разширяването Марта Кос, той ще положи венци на паметната плоча на хърватските задържани в бившия лагер Морине. Лагерът Моринч е създаден от ЮНА близо до Котор и е действал от октомври 1991 г. до август 1992 г., където са били задържани и малтретирани хърватски граждани, включително цивилни. През лагера са преминали 292 затворници, предимно хърватски ветерани и цивилни от районите на Дубровник и Конавле, включително непълнолетни и възрастни хора. ОЩЕ: Черна гора под въпрос за ЕС: Хърватия я спира