Малък самолет се разби в Северна Гърция: Откриха ли оцелели? (СНИМКИ)

Двама души загинаха, след като едномоторен самолет се разби в неделя близо до летище в Контариотисa, в района на Пиерия в Северна Гърция, предаде гръцкият вестник Kathimerini. Според властите, самолетът е паднал в сухо речно корито близо до пистата на авиоклуба „Пиерия“. Пожарникарите са открили и двамата пътници извън останките, без да реагират, и са ги преместили на безопасно място, където екипи на линейки са поели задачата.

Оперативният център на пожарната служба е бил уведомен около 13:50 ч. Осем пожарникари и четири пожарни коли са участвали в реакцията. По-късно беше потвърдена смъртта на двамата. Телата на двамата мъже – на възраст приблизително между 55 и 60 години – са откарани в болницата в Катерини, пише theFAQ.gr.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας, καθώς οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ξηρή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, ενώ οι σοροί των δύο ανδρών, ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης. https://t.co/vDgtxnmBY1 — theFAQ.gr (@theFAQgr) October 18, 2026

Скорошни инциденти със самолети

В началото на октомври FlyDubai спря всички полети до и от Израел в очакване на разследване на опита на един от вторите ѝ пилоти да разбие самолета. Междувременно индийското посолство в Саудитска Арабия съобщава, че раненият индийски пилот (капитан Смит Махчар), който изглежда е главната причина да не се стигне до огромна трагедия, е в стабилно състояние … Припомняме, че през февруари военен самолет се разби по време на тренировъчен полет в региона Караганда. ОЩЕ: Кърваво повторение на 11 септември: FlyDubai обяви първи мерки след като неин самолет за малко не беше разбит