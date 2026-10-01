Кърваво повторение на 11 септември: FlyDubai обяви първи мерки след като неин самолет за малко не беше разбит

FlyDubai спира всички полети до и от Израел в очакване на разследване на опита на един от вторите ѝ пилоти да разбие самолета. Междувременно индийското посолство в Саудитска Арабия съобщава, че раненият индийски пилот (капитан Смит Махчар), който изглежда е главната причина да не се стигне до огромна трагедия, е в стабилно състояние. Той беше намушкан - изглежда от своя заместник, но е успял да отвори вратата на пилотската кабина и съответно пътници са се намесили и са помогнали. Махчар в момента е на лечение в Табук.

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Прессекретарят Бенямин Нетаняху Дорон Шпилман заяви, че раненият капитан Махчар е използвал последните си сили, за да отвори вратата на пилотската кабина. "В този момент някои от пътниците, осъзнавайки, че нещо се случва, са се втурнали напред и са влезли в пилотската кабина. Те са видели ранения пилот на пода, а другият пилот, който го е нападнал, стоял над контролния панел и го удрял", казва той. Самият Нетаняху похвали капитан Махчар, същото стори и американският президент Доналд Тръмп:

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.



Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker —… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

Prime Minister Benjamin Netanyahu at his Ben-Gurion International Airport meeting with Yaniv Hayun, the passenger who broke into the cockpit on the flight from Dubai to Israel:

“You are a hero. You deserve a global medal of honor.” pic.twitter.com/STHcb99B7I — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

В момента малко се знае за втория омански пилот, който нападна Махчар - и се спекулира, че е искал да разбие самолета в небостъргач точно както стана на 11 септември, 2001 година в Ню Йорк. Един от колегите му твърди, че е започнал работа във FlyDubai едва преди 8 месеца.

По-рано израелски медии обявиха, че украинец и руснак са приземили самолета - те били пилоти, които пътували като редовни пътници и били в отпуск, обаче от FlyDubai не казват официално дали е вярно. Компанията само посочи пред украинската обществена медийна мрежа "Суспилно", че резервен екип пилоти е приземил самолета и тези пилоти са били служители на FlyDubai, а не редовни пътници - но в коментара не се посочва националността на резервните пилоти. Иначе спекулациите стигнаха дотам, че посочен като пилот на F-16 човек коментира пред една от израелските медии, че имало повреда в опашката заради рязко снижение на самолета при борбата в пилотската кабина и успешното приземяване е майсторска работа.

"На този ранен етап причините и мотивите зад този инцидент са неизвестни и остават предмет на официално разследване. Призоваваме всички страни да се въздържат от преждевременни спекулации, докато властите събират фактите", добавиха представители на FlyDubai.

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