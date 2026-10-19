Над 110 000 евро на македонски организации: Ето колко точно струва "любовта" към Вучич в Северна Македония

Над 250 000 евро за организации, които подкрепят Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич са похарчени в региона на Западните Балкани, от които малко над 110 000 евро само за Северна Македония, показва разследване на неправителствената организация Балканска мрежа за разследваща журналистика (BIRN). Това обяснява сръбското влияние в югозападна ни съседка, констатирано в доклада на Европейския парламент от юни 2026 г., както и антибългарското поведение на македонския елит, както и защо страната не иска да стане член на ЕС и да впише българите в македонската конституция, при положение, че самата се е съгласила на това още през 2022 г.

Разследването на BIRN показва, че през последните три години Администрацията на сръбската диаспора е платила най-малко 250 000 евро на организации на сръбската диаспора в Северна Македония, Босна и Херцеговина и Сърбия, които публично промотират в социалните мрежи, повтарят руски наративи, прославят военнопрестъпници или застъпват дясна, антиджендър реторика.

Нито Министерството на външните работи на Сърбия, нито администрацията отговориха на исканията за коментар.

Мая Денковска от асоциацията Мир, хармония и стабилност“ отказа да говори с BIRN, позовавайки се на здравословни проблеми. През последната година тя говори няколко пъти с Informer, чудейки се как някой в ​​Сърбия може да е недоволен от Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия.

Над 110 хил. евро за македонските организации

Докато студентите провеждаха масов протест на белградския стадион „Славия“ на 23 май тази година, на около 400 километра на юг, в Куманово в Северна Македония, се провеждаше по-скромно събиране. Няколкостотин души, събрали се в Куманово, носеха македонски и сръбски знамена и тениски с лозунга на Сръбската прогресивна партия (СПС) „Сърбия побеждава“.

Снимка: Facebook/Zdruzenie Mir, sloga, stabilnost

Митингът беше организиран от местното сдружение „Мир, хармония и стабилност“ – име, което несъмнено наподобява предизборния лозунг на СНС от 2022 г., годината, в която е основано сдружението: „Мир, стабилност, Вучич“.

„Това е събиране, което е организирано с една-единствена цел – да подкрепи президента на Република Сърбия Александър Вучич, с една-единствена цел – да упорства по пътя си към мир, хармония, стабилност, единство“, каза пред Newsmax Balkan президентът на Асоциацията Мая Денковска. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)

Само 38 дни преди срещата сдружението е получило 3400 евро от Дирекцията за диаспора към Министерството на външните работи за православни религиозни проекти, за което първо съобщи „Нова икономика“ . Няколко седмици по-късно Администрацията е отпуснала на това сдружение още 2500 евро за инициативата за запазване на кирилицата. В този смисъл - инициативата е насочена и към България.

През април миналата година асоциацията осигури безплатни автобуси и сандвичи, за да транспортира хора от Куманово до Белград за срещата на Сръбската прогресивна партия.

През последните две години асоциацията няколко пъти е водила хора от Северна Македония на събиранията на Сръбската прогресивна партия, организирани от партията в Сърбия.

Мирът, хармонията и стабилността не са единствените бенефициенти на средства от Администрацията на диаспората, която подкрепя режима на Александър Вучич от Северна Македония. Като президент на Общността на сърбите в Македония - Битолж , Зоран Жугич редовно критикува студентските протести в Сърбия и сръбската организация за наблюдение на избори CRTA, а също така е популяризирал онлайн съдържание, отричащо геноцида в Сребреница. От 2023 г. Общността на сърбите в Македония - Битолж на Жугич е получила 21 300 евро от Администрацията. Той отрече парите да са получени за политически цели. „Това са изключително проекти, свързани с култура, фолклор, отбелязване на исторически дати, спортни събития и други подобни – дейности, които нямат нищо общо с политически събития“, каза Жугич. Сръбският културен център - Скопие , чийто президент Василка Китанович редовно публикува съдържание в социалните мрежи, е получил дори повече - 84 500 евро от 2023 г. Китанович не е отговорила на исканията за коментар.

Сърбия финансира организации, които имат „злонамерено влияние“

В самата Сърбия, Администрацията на диаспората редовно насочва пари към местни организации, които твърдят, че подкрепят сръбската диаспора в региона. Сдружение „Изражайност“, например, е получило общо 23 800 евро в периода 2023-2024 г. за два проекта, насърчаващи използването на кирилицата. ОЩЕ: Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България

Представител на тази организация е актьорът Милан Босилчич, който през 2023 г. беше сред многото публични личности, подписали подкрепата си за Социалните социални мрежи.

През 2024 г. администрацията отпусна 9 400 евро на сдружението „Джеремия“ , чийто съосновател е дъщерята на Босилчич, Сара, за нуждите на езиковия лагер. Първият проект на това сдружение, който администрацията не финансира, беше осъществен в сътрудничество с организацията „Солидарност Косово“ , основана от члена на Социалната социална партия (СНС) Арно Гийон, който тогава беше ръководител на администрацията.

От 2023 г. насам Белградският център за образование и развитие на младежта (CEROB) е получил почти 34 000 евро от Администрацията за лагери за младежи от диаспората. В края на 2023 г.

Центърът за разследваща журналистика на Сърбия (CINS) съобщи, че активисти на партията на Вучич са получавали заплащане в брой за работа в кол центровете на партията в офиса на CEROB в Белград. Година по-късно представителят на CEROB, Огнен Кочевич, е назначен от правителството на Сърбия в Управителния съвет на Института за оценка на качеството на образованието.

Администрацията отпусна и общо 13 600 евро за два проекта на Асоциацията на студентите от Република Сръбска в Сърбия . По време на местните избори през 2024 г. в Нови Сад членове на тази асоциация бяха записани на камера, работещи в кол центъра на СНС на панаира в Нови Сад, където партийни агенти използваха списъци с избиратели, за да наблюдават избирателната активност.

Миналата година администрацията отпусна 8500 евро на Асоциацията на ветераните от войната от сръбските страни 1990-1999 г. за летни лагери за млади хора. Лидерът на асоциацията, Желко Вукелич, преди това предизвика обществено възмущение, като изпрати деца на възраст от 11 до 15 години във военни лагери в Русия през 2017 г. , където децата бяха обучавани да боравят с оръжие. Нито една от гореспоменатите асоциации не отговори на исканията за коментар.

Политологът Душко Радосавлевич заяви, че тези парични потоци отразяват корените на Сръбската прогресивна партия в ултранационалистическата Сръбска радикална партия, на която Вучич беше ключов член по време на разпадането на Югославия през 90-те години на миналия век, до 2008 г., когато се отдели и основа своята.

„Не бива да се пренебрегва фактът, че този режим има отчетлива идеологическа характеристика още от самото си създаване – крайно дясна позиция“, каза Радосавлевич. „Това е режим, вкоренен в Сръбската радикална партия, едно от най-омразните политически творения в Сърбия. Той упражнява злокачествено влияние, подхранвано от спорове със съседите, национализъм и подкрепа за военни престъпления".

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