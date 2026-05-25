Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)

25 май 2026, 13:57 часа 234 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Zdruzenie Mir, sloga, stabilnost
Митингът в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич от 23 май 2026 г. в македонския град Куманово разбуни духовете сред българи и албанци в югозападната ни съседка, която от 2019 г. е държава-член на НАТО и кандидат за Европейския съюз. Освен че сръбските знамена бяха повече от македонските, дни по-късно стана ясно, че организаторът на събитието в лицето на Асоциацията на сърбите в Македония „Мир, хармония и стабилност“ е получила финансова подкрепа от Министерството на външните работи на Сърбия, съобщи сръбският портал Nova Ekonomija.

Митингът дойде на фона на сериозно напрежение между властта в Скопие и албанските студенти, но и на влошени отношения с България, поради лобизма на Скопие срещу вписването на българите в македонската конституция, което е част от европейската преговорна рамка. ОЩЕ: Фронт срещу "Сръбски свят": И СДСМ скочи срещу Мицкоски в подкрепа на българи и албанци

Срамно събитие и великосръбска пропаганда

Македонската Civil Media нарече събитието срамно и дори заговориха за "великосръбска пропаганда и авторитарни ценности". Медията отчита още, че всичко това се случва по същото време, когато македонската демократична общественост очаква отговори и развръзка на шпионската афера в кабинета на президента на страната Гордана Силяновска-Давкова, за която медиите пишат ежедневно.

Този фестивал на авторитарната политика в Куманово е симптом на паниката в официален Белград, но и в официално Скопие, след бруталното поражение на техния политически баща Виктор Орбан на изборите в Унгария, допълва още медията. 

Сръбски знамена може, но български не 

Междувременно Движение "Съединени българи" се възмущават в социалната мрежа на сръбските знамена и обръщат внимание, че ако на същото място се развееше българско знаме, веднага са щели да закрещят: „окупатори“, „татари“, „провокация“!

"Ето това е голямото лицемерие. Сръбското влияние се приема като нормално, а българската памет в Македония се представя като заплаха. Историята се подменя, коренът се отрича, а истината се наказва. Паметта не се изтрива. Истината не се забранява. Българската следа в Македония не може да бъде заличена!", подчертават още от сдружението. ОЩЕ: "Национален позор": Мицкоски разгневи албанците и те скочиха срещу "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Подхлъзва ли се Северна Македония по "Сръбски свят"?

Опозиционната партия на етническите албанци в лицето на Демократичния съюз за социална интеграция определят митинга в Куманово като тревожна гледка, изтъквайки призивите срещу Косово. 

От партията изтъкват още, че общественото мнение е шокирано от твърденията на опозицията, че вицепремиер на правителството на Северна Македония е сътрудник на сръбските служби.

"Тези събития идват едва малко, след като европейските дебати повдигнаха сериозни опасения, че Северна Македония се подхлъзва под влиянието на концепцията за т.нар. "Сръбски свят". Въпросът е: къде са ценностите? Докато възникват сериозни въпроси за чуждите влияния, за стратегическата ориентация на държавата и за оценката на евроатлантическия курс, ВЛЕН продължава да се занимава с албански студенти и напада гласа на албанските младежи", възмущават се от албанската партия. ОЩЕ: Не в ЕС, а в "Сръбския свят": Северна Македония чества сръбски национален празник (СНИМКИ)



