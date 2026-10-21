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Напомняне: Черна гора уведоми Русия за визите за руснаци от 1 ноември

21 октомври 2026, 12:56 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Напомняне: Черна гора уведоми Русия за визите за руснаци от 1 ноември

Черна гора е уведомила Русия, че ще въведе визови изисквания за руснаците от 1 ноември, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Официалното уведомление е изпратено по дипломатически канали, според руските медии. От 1 ноември 2026 г. руските граждани, влизащи в Черна гора, ще се нуждаят от черногорска виза или валидни визови документи, издадени от други държави, включително държави от Шенгенската зона.

Медията напомня, че руснаците се радват на безвизово пътуване до Черна гора от 2008 г.

 

Припомняме, че мярката беше взета с цел по-бързо приемане на Черна гора в Европейския съюз. Целта на този ход е хармонизиране на визовата политика с тази на ЕС. Документът беше подписан в края на юли от министър-председателя Милойко Спаич и публикуван в Държавен вестник.

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След като Черна гора въведе визи за руските граждани - наскоро Кремъл предприе ответна реакция срещу отличника от Западните Балкани за ЕС. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че от 1 ноември 2026 г. черногорските граждани ще се нуждаят от визи за влизане в Русия. ОЩЕ: Официално: Черна гора въведе визи за руснаци, за да може по-бързо да влезе в ЕС

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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