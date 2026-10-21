Напомняне: Черна гора уведоми Русия за визите за руснаци от 1 ноември

Черна гора е уведомила Русия, че ще въведе визови изисквания за руснаците от 1 ноември, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Официалното уведомление е изпратено по дипломатически канали, според руските медии. От 1 ноември 2026 г. руските граждани, влизащи в Черна гора, ще се нуждаят от черногорска виза или валидни визови документи, издадени от други държави, включително държави от Шенгенската зона.
Медията напомня, че руснаците се радват на безвизово пътуване до Черна гора от 2008 г.
👏 Montenegro has notified Russia that it will introduce visa requirements for Russians starting November 1 The official notification was sent through diplomatic channels, according to Russian media. Starting November 1, 2026, Russian citizens entering Montenegro will need a Montenegrin visa or valid visa documents issued by other countries, including Schengen Area states. Russians have enjoyed visa-free travel to Montenegro since 2008.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
Припомняме, че мярката беше взета с цел по-бързо приемане на Черна гора в Европейския съюз. Целта на този ход е хармонизиране на визовата политика с тази на ЕС. Документът беше подписан в края на юли от министър-председателя Милойко Спаич и публикуван в Държавен вестник.
След като Черна гора въведе визи за руските граждани - наскоро Кремъл предприе ответна реакция срещу отличника от Западните Балкани за ЕС. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че от 1 ноември 2026 г. черногорските граждани ще се нуждаят от визи за влизане в Русия. ОЩЕ: Официално: Черна гора въведе визи за руснаци, за да може по-бързо да влезе в ЕС