Официално: Черна гора въведе визи за руснаци, за да може по-бързо да влезе в ЕС

Планът на Черна гора вече е официализиран - от 1 ноември балканската страна въвежда визи за граждани на Русия и Беларус. Мярката е необходима, за да може Подгорица да се присъедини към Европейския съюз още през 2028 г. Целта на този ход е хармонизиране на визовата политика с тази на ЕС. Документът беше подписан от министър-председателя Милойко Спаич и публикуван в Държавен вестник.

Засегнати са още граждани на Турция, Китай, Саудитска Арабия

„На 23 юли 2026 г. правителството на Черна гора прие постановление за изменение на Наредбата за визите, съгласно което гражданите на държави, чиито визови режими преди това не са били съгласувани с визовия режим на Европейския съюз (Беларус, Китай, Русия, Саудитска Арабия и Турция), ще се нуждаят от виза за влизане в Черна гора от 1 ноември 2026 г.“, се посочва в изявление на правителството.

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Преди това руснаците можеха да влизат в Черна гора без виза за срок до 30 дни.

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Съгласно новите разпоредби гражданите на Русия и Беларус все още могат да влизат в Черна гора, да преминават транзитно през страната и да пребивават до 30 дни с валиден пътнически документ, но това ще е опция само до 31 октомври 2026 г. След тази дата ще им е необходима виза.

В медиите преди това се посочваше по-ранна дата (1 октомври) за въвеждането на визовия режим.

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Руснаците в Сърбия имаха "схема" за законно пребиваване, свързана с Черна гора, но скоро тя изгаря

Черна гора остава една от малкото европейски държави, които руснаците могат да посещават без виза, но като част от усилията си да се присъедини към Европейския съюз, страната реши да действа с новите разпоредби.

След като Русия започна пълномащабна война срещу Украйна през 2022 г., Черна гора е сред популярните дестинации за постоянно преместване на руснаци, а тези руски граждани, които живеят в Сърбия, често я използваха за „визови пътувания“ - преминаване на границата, формално необходимо, за да останат законно в Сърбия.

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