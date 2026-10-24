Напрежение и в Албания: Младежи хвърляха коктейли "Молотов" по полицията (ВИДЕО)

Група млади хора, които са най-активната част от протестиращите в Албания, хвърляха коктейли „Молотов“ по полицейския кордон, който включваше около 2000 полицейски служители, предаде албанската телевизия Top Channel. За да изтласкат протестиращите, властите използваха водни оръдия, гумени куршуми, лютив спрей и сълзотворен газ.

Освен млади хора и студенти, към днешния протест се присъединиха представители на академичните среди, лекари, Съюзът на малкия бизнес, както и Независимият синдикат на изкуството, културата и медиите. Участие взеха и членове на Демократическата партия; по-рано през деня те проведоха мирен протест близо до сградата на Министерския съвет, при който единственият инцидент беше изгарянето на възглавници – поставени там от премиера Еди Рама като четвърта покана за диалог.

"Фронтовите линии" на протеста

Протестиращите се разпръснаха из различни части на столицата, създавайки няколко „фронтови линии“, където предимството преминаваше ту на страната на протестиращите, ту на страната на полицията. Една от вратите на Министерството на земеделието бе запалена; впоследствие пламъците бяха овладени от пожарникари. Нямаше спокойствие и на улица „Мислим Шири“, където жители и собственици на търговски обекти бяха заварени неподготвени от настъпващата полиция, преследваща протестиращи – макар че в този район не се стигна до инциденти. Протестиращите запалиха контейнери за боклук и ги придвижиха към полицаите, за да преградят пътя им; полицията обаче отговори с водна струя и сълзотворен газ, като в рамките на минути успешно разчисти улица „Дуръс“.

Пострадали по време на протестите

Един от протестиращите и един полицай попаднаха в пламъците и получиха помощ от свои колеги, докато един депутат, четирима протестиращи, един полицай и двама представители на медиите потърсиха медицинска помощ в болница. ОЩЕ: Над 310 ранени и десетки арестувани: Протестите в Албания продължават (ВИДЕО)