Над 310 ранени и десетки арестувани: Протестите в Албания продължават (ВИДЕО)

Над 10 дни продължават протестите в Албания с искания за оставката на премиера Еди Рама и промяна на политическото статукво в страната. Над 310 души, включително 191 полицаи, са били ранени от началото на протестите на 13 октомври досега.

През изминалите дни на булевард „Мъченици на нацията“ група протестиращи изтръгнаха конструкцията на близка автобусна спирка, а част от демонстрантите премахнаха баскетболни кошове и ги поставиха на булеварда като прегради срещу полицейските автомобили.

С плакати и скандирания участници заеха средата на булеварда, изправени срещу полицейските кордони. Маскирани демонстранти започнаха да замерят полицията с камъни. От своя страна силите на реда отговориха с водни оръдия, лютив спрей и сълзотворен газ. Както в останалите страни в Европа, и в Албания протестните шествия бяха започнати от млади хора и студенти.

Основните причини са лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и липсата на добри перспективи за работа след дипломиране.

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Демонстрациите обаче бързо прераснаха в недоволство срещу корупцията на правителството и проекта за строеж на луксозен курорт в близост до защитена зона.

Албанският министър-председател Еди Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша за провокиране на насилие и разпространение на дезифнормация на антиправителствените протести.

Той покани протестиращите на масата за преговори, като постави столове с надпис „ДИАЛОГ“ пред сградата на правителството. Протестиращи обаче счупиха столове, които Рама беше поставил, а албанският премиер ги постави отново вчера, както може да се види във Facebook профила му.

Според изявление на полицейското управление в Тирана, 33 души са арестувани при последната вълна на насилие, включително шест непълнолетни на възраст от 15 до 17 години, а срещу 41 други са образувани наказателни производства.

Властите съобщиха, че маскирани заподозрени са нападнали полицаи и полицейски превозни средства с твърди предмети и са подпалили пътни знаци, ранявайки седем полицаи.