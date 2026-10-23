Никушор Дан: Русия се опитва да засили войната в Украйна и да провокира Европа

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви в интервю за Bloomberg, че Русия се опитва да ескалира войната в Украйна и да провокира европейски страни в контекста на инциденти с дронове и заплахи за регионалната сигурност, предаде румънската информационна агенция Agerpres. „Русия се опитва да ескалира тази война в Украйна, опитвайки се да провокира други европейски страни. Ние не искаме да ескалираме. Искаме да запазим спокойствие и да сваляме дронове, които достигат до нашата територия“, каза Никушор Дан в интервю, дадено в четвъртък, 22 октомври, в предаването „Баланс на силите“.

Румънският президент каза, че преди около година и половина дронове, достигнали румънска територия, биха могли да се считат за случайни инциденти в контекста на атаки срещу украински пристанища на Дунав.

В момента обаче той смята, че ситуацията в Черно море е различна, заявявайки, че дрон, който удря кораб, трябва да е бил насочен към този кораб, предвид размера на морското пространство.

Никушор Дан заяви, че Румъния отново е поискала временни капацитети в рамките на НАТО на среща, проведена предходната седмица, и е получила подкрепа

Румъния не вярва, че Русия иска да сложи край на войната в Украйна

Относно края на войната, президентът заяви, че Украйна трябва да участва в преговорите и че не вярва, че Русия наистина иска в този момент да сложи край на конфликта. Той каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска войната да приключи, но подчерта, че споразумението зависи от съгласието и на двете страни.

На въпрос дали Румъния би обмислила предоговаряне или сключване на договора със Starlink, след противоречията относно прекъсването или ограничаването на достъпа на Украйна до сателитен интернет, Никушор Дан изключи тази възможност, заявявайки, че споразумението на Румъния с компанията на Илон Мъск се спазва от двете страни. ОЩЕ: Румъния ще работи за това и сама да се пази от мини и дронове в Черно море