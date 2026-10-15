Организиране на бандити и събиране на "сигурни гласове": Машината за печелене на избори в Сърбия от А до Я

Купуване на гласове, организиране и плащане на бандити за охрана на помещенията на Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич или за предизвикване на инциденти и конфликти с полицията като „вмъкнати елементи“ сред студентите. На това е бил свидетел 54-годишният Момчило Марянович, бивш активист на управляващата в Сърбия Сръбска прогресивна партия на Александър Вучич. Той е прекарал по-голямата част от живота си в Нови Сад и е бил активист на партията повече от 10 години, става ясно от негово интервю пред разследващата медия BIRN. Той обаче разказва за заплахите и нападения, на които е бил подложен след като е започнал да отказва задачи.

„Моята роля беше да водя екип от момчета до най-рисковите и критични места, като „Чациленд“ (бел. ред. палатковият лагер на привържениците на партията на Вучич в Белград), на всякакви събирания, където студенти или опозицията бяха на противоположната страна - ние бяхме в епицентъра. Винаги бях с тези момчета на фронтовата линия, където и да имаше събирания, и беше наш дълг да използваме сила като последна мярка, разбира се, въпреки че често не беше последна мярка“, казва Марянович в интервю за BIRN.

Групата на Марянович имала спрейове и бухалки - всичко това чакаше тях и други групи, като неговата, в палатка в самия парк. „Като се има предвид какви герои имаше вътре, атмосферата беше ок... Използваше се алкохол, не беше напрегнато, някои хора дори си пожелаваха да се случат неприятности“, описва той.

На въпроса как е било възможно всичко това пред голям брой полицаи, Марянович обяснява, че полицията е „защитавала и е координирала действията си с лица от Чачиланд “.

„Присъствах, когато имаше един полицай, видях, че командва останалите, имаше някакъв ранг, не видях кой, присъствах, когато каза: „ Уверете се, че ще си пазите ушите през следващите петнадесет минути “, казва Марянович в интервю за BIRN.

Колко пари спечелил и откъде дошли?

В навечерието на големия студентски протест на 15 март 2025 г. в Белград той прекарал повече от две седмици в Пионерския парк пред Президентството на Сърбия, който гражданите нарекоха „Чациленд“ на името на групата момчета, които събра.

Преди заминаването, се провели среща в кабинета на директора на общинското предприятие "Новосадска топлина" Ненад Барца.

Тогава той им казал: "Вие сте силни, смели, не е нужно да ви казвам нищо... Точно както когато отивате на война, знаете как да мотивирате..."

"В случай на пробив ни беше казано да защитаваме Чациланд. Нямаше нужда да говорим подробно, знаехме какво трябва да се направи - ако има конфликт, да не се избират средства, имаме всичко необходимо... И да се стигне до край, да не се проявява милост“, казва Марянович.

В самия ден на протеста, 15 март, той беше на първа линия. Получаваше по 500 евро на ден за престоя си в „Чациленд“ и 200 евро за хората, които водил, като обобщава, че от офисите на дружеството получил между 350 000 и 400 000 евро за присъствието си в лагера.

В няколко интервюта с журналисти на BIRN, Марянович описа механизмите за организиране на членове на клубове под контрола на Сръбската прогресивна партия и заяви, че е получавал инструкции, както и пари в брой, директно от Ненад Барац, директор на общинското дружество "Новосадска топлина".

Барац отказа да отговори на въпросите на BIRN относно твърденията за плащания на пари на активисти на Сръбската прогресивна партия в помещенията на публичната компания, която ръководи, попита откъде BIRN има информация за това и прекрати разговора ОЩЕ: Вучич не подбира: Издирван от Интерпол за терора в Банска застава зад неговата листа (ВИДЕО)

„Вмъкнати елементи“ и изплащане в брой

Марянович е участвал и в няколко събирания, където хора, наети от Сръбската прогресивна партия на Вучич, са се вмъкнали сред протестиращите граждани и студенти, за да предизвикат насилствени инциденти, за да може после властта да обвини протестиращите.

Сред тях са събиранията на 15 март в Белград, след това в Бачка Паланка и Бачка Петровац и Нови Сад пред помещенията на СНС в нощта между 13 и 14 октомври, когато членът на Кобра Владимир Бркушанин стреля с пистолет.

В Бачка Паланка неговата група имаше задачата да охранява помещенията на СНС на 12 август, а оттам веднага се отправи към Бачка Петровац, където за вечерта беше насрочен протест заради унищожаването на студентската фотоизложба.

Марянович казва, че не твърди, че конфликтите винаги са инсценирани, но че знае, че е имало такива на тези събирания и обяснява как работи механизмът на „вмъкнати елементи“.

„Имаше много хора от противоположната страна, където се организирахме да инфилтрираме в редиците си момчета от други градове, които местните не познават, което те и направиха, за да използват камъни и други пиротехнически средства, за да атакуват, да се насочват към полицията, за да обвинят студентите", обяснява той.

400 евро на глас в Сърбия

Една от задачите на Марянович – заедно с момчетата, които събирал – била да оказва натиск върху така наречените „сигурни избиратели“ да отидат до урните. И той, и те получавали пари за тази работа.

„Обикновено беше сто евро, сега чувам, че дават много повече... Чувам, че дават по четиристотин, петстотин евро за глас", казва той пред BIRN. ОЩЕ: Предизборни манипулации в Сърбия? В преобладаващо българската община Босилеград - избирателите са повече от жителите

Други награди за Марянович

Марянович е получавал заплата и от новосадското комунално предприятие „Лисье“, за което е работил години наред чрез младежкия кооператив, въпреки че никога не се е явявал на работа – по този начин, освен парични плащания, е бил награждаван за приноса си към режима на Сръбската прогресивна партия.

„Това са фантомни работни места, така се наричат. Но не съм единственият, за съжаление, ако съм единственият, беше добре... Казват „плащаме за услугите ви чрез факта, че ще получавате заплата“ . Така че никога не съм ходил на работа. Разбира се, получавах редовна заплата“, каза той в интервю за BIRN. ОЩЕ: Отвличане на знаме и бой с тояги: Напрежение в предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)