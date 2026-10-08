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Отвличане на знаме и бой с тояги: Напрежение в предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 16:33 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отвличане на знаме и бой с тояги: Напрежение в предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)

В селището Конярник в Белград снощи се е случил физически конфликт между привърженици на Сръбската прогресивна партия и граждани, които подкрепят Студентската листа, предаде хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал на кръстовище, където едновременно са се провеждали два митинга. Както съобщава Nova.rs - поддръжници на управляващата партия са пристигнали на мястото преди гражданите от инициативата „Збор Конярник“, въпреки че срещата им е била обявена за 20:00 часа.

Представители на хора заявяват, че това е първият път, когато срещите се застъпват на това място. Поради напрежението и словесните конфликти, полицията е присъствала през целия ден.

Отвличане на знаме и заплахи с тояги

Ситуацията ескалира, когато един от протестиращите, подкрепящи Студентската листа, отне знамето от поддръжник на Сръбската прогресивна партия. След това няколко души го нападнаха.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как поддръжници на СНС вадят телескопични палки и ги размахват въпреки полицейското присъствие.

Голям сблъсък беше предотвратен от полицаи, застанали между двете групи.

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Инцидентът се е случил едновременно с това, когато бившият президент на Сърбия Александър Вучич от Валево е призовал своите поддръжници да не влизат в конфликти с привържениците на Студентската листа. След няколко часа напрежение, митингът приключи с оттеглянето на гражданите, събрали се около Збора. Те заявиха, че това е обичайната им практика всяка вечер. ОЩЕ: Предизборен дебат с камък за киснене на зеле: Вучич е против Република Войводина (ВИДЕО)

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Сърбия напрежение Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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