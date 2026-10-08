Отвличане на знаме и бой с тояги: Напрежение в предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)

В селището Конярник в Белград снощи се е случил физически конфликт между привърженици на Сръбската прогресивна партия и граждани, които подкрепят Студентската листа, предаде хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал на кръстовище, където едновременно са се провеждали два митинга. Както съобщава Nova.rs - поддръжници на управляващата партия са пристигнали на мястото преди гражданите от инициативата „Збор Конярник“, въпреки че срещата им е била обявена за 20:00 часа.

Представители на хора заявяват, че това е първият път, когато срещите се застъпват на това място. Поради напрежението и словесните конфликти, полицията е присъствала през целия ден.

Gospođa istrgla ćaciju zastavu iz ruku!🤣🤣🤣 Sutra dovozi tenkove na Konjarnik! https://t.co/tBXGTPrBhX — Consigliere®🇷🇸🤝🇪🇺 (@spec_savetnik) October 6, 2026

Отвличане на знаме и заплахи с тояги

Ситуацията ескалира, когато един от протестиращите, подкрепящи Студентската листа, отне знамето от поддръжник на Сръбската прогресивна партия. След това няколко души го нападнаха.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как поддръжници на СНС вадят телескопични палки и ги размахват въпреки полицейското присъствие.

Голям сблъсък беше предотвратен от полицаи, застанали между двете групи.

Инцидентът се е случил едновременно с това, когато бившият президент на Сърбия Александър Вучич от Валево е призовал своите поддръжници да не влизат в конфликти с привържениците на Студентската листа. След няколко часа напрежение, митингът приключи с оттеглянето на гражданите, събрали се около Збора. Те заявиха, че това е обичайната им практика всяка вечер. ОЩЕ: Предизборен дебат с камък за киснене на зеле: Вучич е против Република Войводина (ВИДЕО)