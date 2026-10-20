От "Ще звънна на Дон", през прекомерно пиене и яхти: В Гърция започнаха да говорят за подвизите на Гилфойл

Вихреният характер на назначаването на Кимбърли Гилфойл за посланик на САЩ в Гърция беше очевиден още от първия момент, когато на 1 ноември 2025 г. тя пристигна на летище „Елефтериос Венизелос“ с частния самолет на гръцко-американския бизнесмен Ерик Василатос. Ден по-късно в нощния клуб „Кентро Атинон“ се проведе прием в нейна чест, на който присъстваха политици, корабособственици и бизнесмени. Повечето от поканените едва повярваха на очите си, когато получиха поканата: домакинът не беше посланикът или друг официален представител, а популярният певец – и широко рекламиран приятел на Гилфойл – Константинос Аргирос, пише гръцкото издание Kathimerini.

„От самото начало служителите на посолството на САЩ в Атина бяха изключително раздразнени от необходимостта да изпращат покани, които включваха името на Аргирос и други нейни приятели“, казва пред Kathimerini източник, запознат със ситуацията зад кулисите.

Много наблюдатели бяха озадачени и от факта, че тя често е била придружавана на официални посещения от ексцентричната си стилистка Фанси Джеймс. Други чакаха да видят кой политик ще бъде предпочитан от Гилфойл да служи като гръцки „представител“ на движението MAGA (Make America Great Again).

След като Гилфойл вече е лесна мишена, хората започват да говорят открито един след друг. Има разкази за това как е отправяла обиди към персонала на частния клуб „Атина“, след като е била информирана, че синът ѝ не може да влезе в заведението, защото носи бермуди; за прекомерното ѝ пиене в определени вечери; за летните ѝ пътувания до Миконос и екскурзии с яхта в Йонийско море – да не говорим за пътуванията ѝ с частни самолети и новогодишната ѝ почивка в Гщаад. Там, пред петзвездния хотел „Le Grand Bellevue“, гръцки корабособственик случайно счупил стъкло в крака ѝ, което я раздразнило доста. Тя се чувстваше непобедима. Искаше да остане невъзмутима. Бързината, с която беше принудена да си опакова багажа, едва ли й пречеше да остане невъзмутима; а и завръщането ѝ в САЩ не предлагаше гаранция за непобедимост.

"Никога преди не бяхме провеждали толкова много фотосесии с участието на посланик, със стилисти и гримьори", казва служител в посолството на САЩ в Атина пред гръцкото издание и посочва, че рядко са я виждали.

И все пак, отвъд фокусирания върху начина на живот подход и снимките в стил знаменитости, мандатът на бившия посланик – който приключи миналата седмица след множество обвинения срещу нея, включително потенциален подкуп – започна с голям успех и впечатляваща демонстрация на влияние. На 6 и 7 ноември, само дни след пристигането ѝ, Атина беше домакин на 6-то Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), събитие, на което присъстваха и високопоставени служители от правителството на САЩ. ОЩЕ: След обвинения в неподходящо поведение: Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка

Достъпът на Гилфойл до Тръмп

Още преди да пристигне в гръцката столица, Гилфойл промотираше една-единствена история: близостта си с първото семейство на Съединените щати. Това не беше безпочвено. Тя познава лично президента на САЩ Доналд Тръмп от години. По-късно тя не само е била негов съветник и ръководител на финансовия комитет по време на президентската му кампания през 2020 г., но и се е сгодила за сина му, Доналд Тръмп-младши. Самата тя спомена пред Катимерини миналата година, че децата на Дон-младши са останали с нея във Флорида дори след раздялата на двойката – подробност, потвърдена пред Катимерини от два други източника, с едно уточнение: само най-големият син на Дон-младши е останал в дома с Гилфойл и нейния собствен син (от брака ѝ с Ерик Виленси) до продажбата на къщата, която Дон-младши и Кимбърли са закупили заедно. Както беше съобщено през лятото, той в крайна сметка е изкупил нейния дял за 7,6 милиона долара.

Тази раздяла изглежда е била катализаторът за назначаването ѝ в Гърция. Същият източник съобщава на Катимерини, че Гилфойл и Дон-младши са били „на нож“. Дон-младши е узнал за „обидни съобщения, изпратени от Гилфойл, в които тя е правила изключително нетактични твърдения относно миналото на бъдещата му съпруга“ – ситуация, която е накарала семейство Тръмп да иска Гилфойл да напусне Съединените щати. В съобщения, изпратени до спонсора на кампанията на Тръмп Ерик Дитърс, които бяха изтекли този месец, тя е описана, наред с други неща, като „кошмар“.

„Те я прехвърлиха в Гърция“, казва друг източник от САЩ, „но никой в ​​приемащата страна не го осъзна. Гърците се отнасяха с нея сякаш беше огромен дар.“ Целият гръцки елит, продължава източникът, бърка достъпа с влиянието.

Гилфойл е имала достъп, но не и влияние, твърдят те. Друг източник оспорва дори твърдението относно достъпа до американския президент: „Тя не го е имала; поне не от момента, в който е пристигнала в Гърция нататък.“

За тези, които бяха наясно със случващото се във Вашингтон обаче, начинът, по който президентът се отнесе с нея на събитието в Белия дом за Деня на независимостта на Гърция на 25 март, беше изненада. Гилфойл не беше на подиума с Тръмп; вместо това, въпреки че спомена, че тя е приятелка от години, той се обърна към нея с прякор, който звучеше почти подигравателно, и след това отбеляза: „Надявам се да се върнеш тук след 12 години.“

Въпреки това, гореспоменатият източник добавя, че винаги, когато се сблъсквала с проблем, Гилфойл винаги използвала конкретна реплика: „Ще се обадя на Дон“, визирайки президента. „Ето защо не само гърците, но дори и американските служители се страхували от нея; те били предпазливи относно степента на достъпа ѝ“, отбелязва източникът. Следователно, те търпели да я чакат на големи официални събития, дори в Съединените щати, преди да продължат не само с речи, но дори със фотосесии, както тя изисквала. ОЩЕ: Въпреки строгия църковен протокол: Предизвикателната Гилфойл искала да е посланик във Ватикана

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Сянката

Друго специфично предизвикателство е Христос Марафатсос, който е ръководител на организацията „Гръцки гласове за Тръмп“ и лобист на различни компании, като гръцкия бизнес Aktor Energy и индустриалния конгломерат ONEX Technologies.

Според източник от посолството, той е изпълнявал „ролята на съветник“ на посланика, въпреки че никога не е бил назначен на официална длъжност. Още преди да кацне в Атина, Марафацос беше вездесъщ, поемайки роля, която прелистваше границата между началник на кабинета и бодигард. Той координираше интервютата ѝ. Той също така се стреми да скрие нежелано отразяване в пресата, като например репортажи за неофициалното посещение в Атина през февруари на Ричард Гренел, пратеник на президента Тръмп за специални мисии. „Той гледа целия финал на Евровизия; дойде тук, за да ме види; той е един от най-добрите ми приятели“, отбеляза Гилфойл по гръцка телевизия относно посещението на Гренел, което се състоя по време на националния процес на подбор за Евровизия през февруари. Източник обаче съобщава на „Катимерини“, че Марафатсос – който преди работата си с Гилфойл е бил смятан за основния гръцко-американски контакт с достъп до Гренел – е изпаднал в паника, след като е научил, че новината за посещението, което не е било споменато в нито един от социалните медийни канали на посолството, е достигнала до Вашингтон. (Тази седмица американската преса съобщи, че Гренел е обвинен в неправилно разпределение на дарение от 5,6 милиона долара, предназначено за Центъра „Кенеди“ във Вашингтон, който той е ръководил до март.) Марафатсос беше навсякъде.

Той седеше зад посланика на събитие, отбелязващо разширяването на партньорството между Atlantic SEE LNG Trade и Venture Global. Беше зад нея на националния финал на Евровизия и на Икономическия форум в Делфи. Придружи я на пътуване до Букурещ, за да промотира Вертикалния коридор, и до София – където посланикът пътува и с бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани през май – за да се срещне с българския президент Илияна Йотова и министъра на енергетиката Ива Петрова. Той я придружи до Атинската столична катедрала на Цветница и присъстваше и на различни социални събития, като например в луксозния ресторант Athenee (заедно с близките приятели на посланика, корабособственика Никос Цакос и дизайнерката Селия Критариоти) или на Стадиона „Мир и приятелство“.

В бизнес средите на Атина се говореше, че за да се сключи сделка с участието на Съединените щати или да се получи достъп до системата на американското правителство, човек първо трябва да се свърже с гръцко-американския сътрудник на посланика. Източник в САЩ твърди, че нито Марафатсос, нито Гилфойл са възнамерявали да оставят втория мандат на Тръмп „да се провали“.

Що се отнася до самия Тръмп, същият източник отбелязва, че проблемът му с Гилфойл не е бил толкова въпрос на морално прегрешение. Човек, много близък до вътрешния кръг на президента, е казал на източника следното: „Най-големият грях в света на Тръмп е да се възползваш от неговата власт и влияние, докато самият той не го прави.“ Това е заключението на президента относно Гилфойл след последните разкрития, оставяйки друг избор освен нейното напускане. Гилфойл, от своя страна, отрича всички обвинения. ОЩЕ: Жените около Тръмп: Кои ключови фигури си отидоха и защо?