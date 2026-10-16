Пленкович за протестната нота на Сърбия: Пълни глупости и "забавни бележки"

Хърватският премиер Андрей Пленкович оцени протестната нота от Сърбия като пълна глупост, според която Хърватия се намесва в изборния процес на Белград, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му дойдоха след като сръбското външно министерство изпрати протестна нота до Хърватия и я обвини в намеса във вътрешнополитическата ситуация и предизборната кампания на Сърбия.

„Пълна глупост е Хърватия, като наполовина външен и наполовина вътрешен враг, да се намесва в политическия процес и предизборната надпревара в Сърбия“, каза Пленкович.

Той добави, че Сърбия има своя собствена предизборна кампания и че трябва да се занимава със себе си и със своите граждани.

„Хърватия не се меси в това, нито е наша тема, но имаме ценностни въпроси, по които Сърбия трябва да продължи напред, а не да ни изпраща забавни бележки“, каза Пленкович, добавяйки, че сега журналистическите асоциации в Хърватия имат възможност да кажат нещо.

Нотата засяга медиите в Хърватия

В нотата се посочва още, че опитите за външно влияние върху изборния процес, както и някои начини, по които хърватските медии отразяват политическата ситуация в Сърбия, са неприемливи.

Александър Вучич допълни, че никоя държава никога не се е намесвала толкова много и толкова брутално в изборите на друга държава, както Хърватия се намесва в предстоящите парламентарни избори в Сърбия.

В тази връзка Пленкович отговори, като обърна внимание, че в Хърватия медиите са свободни, доколкото си спомня и хората пишат, каквото искат и както смятат, че трябва да бъде.

В материал на Горан Войкович в хърватската медия "Индекс" общо взето се заявява, че в Хърватия медиите не се интересуват от чувствата на Вучич. "На пръв поглед бихме могли да кажем, че Вучич не разбира как хърватските медии все още пишат както е угодно на авторите и редакторите. Това, че един министър тук може да е бесен заради публикуван текст, не му дава право да определя какво ще пишат журналистите утре. Би било обаче доста наивно да се предположи, че Вучич не разбира това. Той го разбира много добре. Именно затова подобни медии го притесняват. Честно казано, там има журналисти, които си вършат работата с голяма лична смелост. Има редакции, които не се занимават с властите и които упорито публикуват това, което властите биха предпочели да скрият. Именно затова те търпят натиск, заплахи и атаки. Тяхното съществуване не е потвърждение за Вучич, че системата функционира. Те са пречка за него, която системата все още не е успяла да премахне", пише авторът. ОЩЕ: Сърбия изпрати протестна нота до Хърватия: На Вучич не му харесва какво пишат хърватските медии за него