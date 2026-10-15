Сърбия изпрати протестна нота до Хърватия: На Вучич не му харесва какво пишат хърватските медии за него

Сърбия изпрати протестна нота до Хърватия заради предполагаема намеса в парламентарните избори, които ще се проведат на 25 октомври, пише хърватската медия "Индекс" и предлага свой анализ на случая. Белград е особено обезпокоен от отразяването на Александър Вучич в хърватските медии, съобщи RTS. Съобщението за протестната нота не е публикувано междувременно на уебсайта на министерството, нито пък е предоставено официално изявление до медиите. Но какво всъщност означава протестната нота, може ли Хърватия да понесе някакви последствия заради нея и защо Сърбия използва този дипломатически инструмент точно 11 дни преди изборите?

Какво е протестна нота изобщо?

Протестната нота е официално дипломатическо послание, чрез което една държава изразява недоволството си от определено действие към друга. Казано по-просто, Сърбия официално заяви пред Хърватия, че е обезпокоена от това, което смята за намеса във вътрешните ѝ работи. Това е често срещан дипломатически инструмент, който сам по себе си няма преки правни последици.

Това има ли някакви конкретни последици? Накратко, не. Поне не сама по себе си. Протестната нота не означава налагане на санкции, прекъсване на дипломатическите отношения, затваряне на граници или каквато и да е друга автоматична мярка.

Сърбия не може да го използва, за да принуди Хърватия да промени политиката си, камо ли да определя какво ще пишат хърватските медии за Александър Вучич.

Хърватия може да отговори на нотата, да отхвърли обвиненията или да не предприеме никакви действия. Тя не е задължена да се съобразява с исканията на Белград. С други думи, Сърбия официално изпрати съобщение до Хърватия, че е ядосана.

Сърбия твърди, че е изпратила съобщението, но все още няма потвърждение, че Хърватия го е получила. И това е на практика всичко засега. ОЩЕ: Отвличане на знаме и бой с тояги: Напрежение в предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)

Хърватия пак безпокои Вучич

Но политическият контекст на това дипломатическо послание е много по-интересен от действителните му последици. Парламентарните избори в Сърбия се провеждат на 25 октомври, а Вучич е изправен пред политическо недоволство, което продължава от трагедията на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато 16 души загинаха при падането на козирката. Последвалите протести повдигнаха въпроси относно корупцията, отчетността на държавните институции и начина, по който правителството управлява страната. По време на протестите Вучич многократно заявяваше, че зад опита за свалянето му от власт стоят чужди държави.

Той не представи публично доказателства за тези твърдения. През март тази година той отиде още по-далеч и директно обвини хърватското правителство и Агенцията за сигурност и разузнаване в участие в опит за така наречената цветна революция в Сърбия. Отново, без доказателства. Премиерът Андрей Пленкович отхвърли тези твърдения като абсурдни.

Днешната протестна нота се вписва в този вече познат модел на политическа комуникация на Вучич. Вместо да се обсъждат конкретни проблеми в Сърбия, на преден план излиза твърдението, че някой отвън се опитва да повлияе на политиката ѝ.

Подобно послание има ясна политическа функция: правителството може да се представи като защитник на държавата от външен натиск и да свърже критиките към работата му с предполагаеми чуждестранни интереси. Това не доказва, че точно такъв мотив е стоял зад днешното решение на сръбската дипломация, но показва доколко обяснението му съвпада с по-ранните твърдения на Вучич.

„Информър“ вече знае какво ще пишат хърватските медии утре

Спорът за хърватските медии е особено интересен. Про-Вучич таблоидът „Информър“, който публикува и новина за протестната нота, твърди, че от 15 август до 15 октомври са регистрирани цели 6282 медийни публикации и репортажи, споменаващи Александър Вучич.

Има само един малък проблем. Днес е 14 октомври. Изглежда, че „Информер“ на режима на Вучич е успял да преброи статиите, които хърватските медии ще публикуват едва утре. Те не обясниха как са получили тази информация. Не е ясно дали това е проста грешка или дали "Информър" знае какво ще пишат хърватските медии в бъдеще.

Не е известно кой е извършил преброяването или каква методология е използвана. Няма и потвърждение, че числото от 6282 публикации изобщо е споменато в протестната бележка. "Информър" го цитира в собствения си текст. ОЩЕ: Вучич не подбира: Издирван от Интерпол за терора в Банска застава зад неговата листа (ВИДЕО)