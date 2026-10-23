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Разследване в Хърватия: Усташка песен против сърбите помрачи културно събитие (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 12:54 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Разследване в Хърватия: Усташка песен против сърбите помрачи културно събитие (ВИДЕО)

Усташка песен е била изпълнена при откриването на стенопис, посветен на Риека и Хърватския национален театър в Хърватия, което е довело до полицейски действия, предаде хърватската медия "Индекс". Става въпрос за песента „Ясеновац и Градишка Стара“, която възхвалява усташките престъпления срещу сърби и усташкия лидер Анте Павелич. Местната полиция е провела криминално разследване и е подала наказателна жалба срещу 41-годишна жена, докато на 31-годишния организатор на събирането е издадена заповед за нарушение с глоба от 700 евро.

След събитието кметът на Риека Ива Ринчич осъди изпълнението на песента и подчерта, че в Риека няма място за възхваляване на усташкия режим и неговите престъпления. Тя заяви още, че отговорността за подобни действия не може да се припише на цялата фенска група, а на отделните лица, отговорни за тях.

Глоби и обвинения за подбуждане на омраза

Полицията установи, че 41-годишната жена е публикувала видео от събирането в социалната мрежа, където се чува песента „Ясеновац и Градишка Стара“. Според прессъобщението, то е направило достъпно за неограничен брой потребители съдържание, възхваляващо усташкия режим и подбуждащо към омраза към националната група.

Поради съмнение за извършване на престъпното деяние публично подбуждане към насилие и омраза, срещу нея е подадена наказателна жалба до компетентния държавен прокурор.

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Разследването установи още, че 31-годишният, като организатор на публично събиране на улица „Кватерникова“, е позволил публичното възпроизвеждане на спорната песен. Полицията твърди, че по този начин той е нарушил обществения ред и спокойствие и достойнството на гражданите. На основание Закона за нарушенията на обществения ред и спокойствие му е издадена заповед за престъпление с глоба от 700 евро. ОЩЕ: Нов инцидент в Хърватия, свързан с фашистката идеология на усташите (СНИМКИ)

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Хърватия език на омразата усташи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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