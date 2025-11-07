Любопитно:

Нов инцидент в Хърватия, свързан с фашистката идеология на усташите (СНИМКИ)

По стените на сграда в близост до началното училище „Задарски отоци“ в хърватския град Били Бриг се появиха графити, възхваляващи усташите от Независимата държава Хърватия, предаде хърватската медия "Индекс". Надписи като „Майко Хърватия, ще изклаем сърби“, „ЗДС“ (Готови за родината) и „Анте Павелич“ стоят по стените на училищата от два дни  децата могат да ги видят.  

Инцидентът идва дни след като в хърватския град Сплит група около 50 млади мъже прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар, когато преди повече от 30 години хиляди войници и цивилни хървати са избити от югославската армия.

Междувременно общинските служители започват да премахват съобщения за омраз, но никой от градската управа или училището не е коментирал това.

Служители от полицейското управление в Задар са отишли ​​да разследват местопроизшествието.

Ръководителят на Министерството на вътрешните работи на Хърватия обаче вижда по-голям проблем за страната в насилието между връстници и сексуалното насилие над деца в интернет. Вътрешният министър казва, че е отбелязал и увеличението на престъпленията от омраза с почти 140 процента през последните пет години, но това не изглежда да го притеснява особено днес.

Кои са усташите?

Усташите са хърватско ултранационаистическо движение, управлявало Независимата държава Хърватия в периода 1941-1945 г. под подкрепата на нацистка Германия и фашистка Италия. Движението е забранено след Втората световна война и е отговорно за масови убийства и етнически прочиствания. Днес такова движение в Хърватия няма, но е останала идеологията, която се възприема предимно от ултраси и футболни фенове. ОЩЕ: Всичко започна с фашистки поздрав: Група мъже развалиха сръбска вечер в Хърватия

Деница Китанова
