Рязка маневра и загинало бебе: Инциденти с мигранти в Егейско море (ВИДЕО)

Шестима мигранти са загинали като моторна лодка с нелегални мигранти се е преобърнала край източноегейския остров Самос, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на гръцката брегова охрана. Петимата мъже и една жена са били открити на около 3,7 морски мили северно от Самос. Четиринадесет други души, всички мъже, са били спасени в рамките на операция по издирване и спасяване на всички изчезнали пътници.

В операцията са участвали патрулен кораб на бреговата охрана, спасителен кораб и хеликоптер на военновъздушните сили. Сред спасените е заподозрян контрабандист с иранско гражданство, съобщи бреговата охрана.

Инцидент след рязка маневра

Бреговата охрана съобщи, че моторницата, която се е движела с висока скорост, е била забелязана първо от кораб на турската брегова охрана в турски териториални води, а впоследствие е била открита от гръцки патрулен кораб в гръцки води. Служители съобщиха, че лодката се е преобърнала след рязка маневра, което е довело до операция по издирване и спасяване.

Загинало и бебе край Лесбос

Инцидентът се случва малко след като шестима души, включително бебе, загиват рано в понеделник край Лесбос - друг остров в източната част на Егейско море. Моторна лодка с мигранти от близкия турски бряг се е сблъскала с кораб на бреговата охрана по време на преследване в тъмното.

Още осем мигранти са били спасени след сблъсъка, който се случил на около 3,5 морски мили от Агриелия, на Лесбос. Властите съобщиха, че няма съобщения за други изчезнали хора.

Всяка година десетки хиляди хора от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка плащат на контрабандни мрежи, за да влязат в Гърция, надявайки се да продължат по-дълбоко в Европа в търсене на по-добър живот. Смъртоносните инциденти са чести по опасния морски маршрут. ОЩЕ: Над 100 души загинаха край бреговете на Джибути