Над 100 души загинаха край бреговете на Джибути

Най-малко 109 мигранти, между които 15 деца загинаха, а поне 116 са изчезнали, след като лодка е потънала край бреговете на Джибути, съобщи Международната организация по миграция на ООН. На борда е имало 305 души, които са искали да стигнат от Джибути до Йемен през пролива Баб ел-Мандеб и след това до страните от Персийския залив, предаде БНР.

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Контрол

Проливът е контролиран от йеменските хути и това е един от най-опасните мигрантски маршрути. Повече от 80 души са оцелели, всички етиопски граждани. Властите в Джибути продължават операциите по издирване и спасяване. От 10 септември са регистрирани над 20 000 преминавания на границата от Етиопия към Джибути, отбелязва АФП.

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Ситуацията в Йемен

Дългогодишното и крехко примирие в Йемен официално остана в историята, след като внезапна и мащабна ескалация хвърли страната обратно в кръворопролитен конфликт. Процесът започна, след като подкрепяните от Иран хутите успяха да завземат ключови територии по Червено море, включително стратегическия проток Баб ел-Мандеб и части от град Мока. Това предизвика светкавична реакция и международно признатото правителство, в съюз със Саудитска Арабия, предприе мощен обратен удар с началото на операция „Зората на Йемен“, чиято цел е пълно военно възстановяване на контрола върху загубените земи.

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