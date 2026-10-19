„Руската федерация последователно се застъпва за скорошно освобождаване на Босна и Херцеговина от злокачествения западен протекторат, което предполага преди всичко закриването на Службата на върховния представител“, заяви руският посланик Игор Калабухов, чиято теза е, че политиците в Босна и Херцеговина лесно биха се споразумели за всичко, ако не им пречеха западните влияния, предаде хърватската медия "Индекс", цитирайки интервю на руския посланик проправителствения вестник от Баня Лука „Глас Сръбске“.

Калабухов също така критикува отношението на западните страни към Босна и Херцеговина, твърдейки, че те разпространяват „злокачествено влияние“ в страната.

Той обяви още, че Москва планира да засили партньорството си с властите на Република Сръбска, определяйки ги като стратегически важни.

Същевременно Калабухов твърди, че Русия не се намесва по никакъв начин във вътрешните работи на Босна и Херцеговина.

Русия крои планове за Балканите от миналата година

Припомняме, че намерението за дестабилизиране на Балканите чрез разваляне на Дейтънското споразумение, в което е залегнал именно върховния представител в Босна и Херцеговина - е руска цел от есента на 2025 г., според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Институтът изтъкна тогава, че Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"