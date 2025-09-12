Русия официално заговори за "война на Балканите"

Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г. Това вероятно е част от по-голяма кампания за разделяне и отвличане на вниманието на Европа. Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Оценката на института се основава на новините от срещата на руския външен министър Сергей Лавров с президента на Република Сръбска (сръбската политическа единица в Босна и Херцеговина) Милорад Додик на 9 септември в Москва. На пресконференция след нея Лавров заяви, че той и Додик са се видели на неслучайна дата - 30-ата годишнина от подписването на Дейтънското споразумение, което сложило край на „агресията“ на НАТО в Босна и Херцеговина по време на операцията на Алианса през 1995 г.

Лавров заяви, че Русия е един от гарантите на Дейтънското споразумение от декември 1995 г., и обвини Запада, че „потъпква“ сделката, за да получи „неделим контрол“ над Босна и Херцеговина и да лиши сърбите от правата им.

Разделението на Босна и Херцеговина

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, която е мюсюлманско-хърватска федерация. В нея живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати.

Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

В началото на август тази година Милорад Додик, който е близък съюзник на Кремъл и на сръбския президент Александър Вучич, беше осъден на последна инстанция за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит. Присъдата бе издадена от тричленен състав, който е потвърдил първоинстанционната присъда от 26 февруари. С нея Додик беше осъден на една година затвор и 6-годишна забрана за заемане на политически длъжности: Край: Додик отива в затвора заради удара по конституционния ред на Босна и Херцеговина.

Всъщност Додик вече официално не е президент на Република Сръбска - мандатът му окончателно бе отнет миналия месец.

Думи на Лавров в противоречие с Дейтънското споразумение

Въпреки че "външната намеса" се урежда в Дейтънското споразумение чрез върховния представител, Сергей Лавров заяви, че тя е "недопустима" и че Русия осъжда "опитите на Запада" да отстрани "нежелани" сръбски лидери от властта. Руският външен министър се позова именно на факта, че апелативният съд в Босна и Херцеговина наскоро осъди Додик за неспазване на решенията на международния миротворчески пратеник и за неподчинение на Конституционния съд.

Той заяви, че "разрушаването на консенсуса, който е в основата на Босна и Херцеговина", бил "покана за нова война на Балканите".

Сергей Лавров похвали Милорад Додик за планирането на референдум в Република Сръбска през октомври и заяви, че „Западът не харесва референдумите“, включително "прозрачното" обществено допитване в Крим: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО).

Става въпрос за референдума, който Додик организира, с въпрос "за" или "против" той да остане президент на Република Сръбска. Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата му заради присъдата, но политикът явно не пуска кокала.

Лавров и Додик се срещнаха в деня, в който Русия започна мащабна операция с дронове в полското въздушно пространство, с която вероятно също се е опитала да тества единството на НАТО и Европейския съюз: Тръмп показа слабост пред Путин и след ескалацията с Полша, Зеленски даде рецепта за ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО).