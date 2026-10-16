САЩ предупредиха гражданите си в Албания: Избягвайте районите с протести

Посолството на САЩ в Тирана издаде ново предупреждение за сигурността в Албания по повод демонстрациите през последните дни, които прераснаха в насилие, съобщава Албанската телеграфна агенция (АТА). Според предупреждението протестиращите са използвали запалителни средства, хвърляли са камъни и са нанасяли щети на обществено и частно имущество. Посолството предупреди, че през следващите дни може да има нови демонстрации. На служителите на посолството е разпоредено да избягват всички райони, в които се провеждат протести.

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В отделно съобщение посолството отново отправи предупреждение за демонстрации в Тирана, Шкодра, Дуръс, Вльора, Корча, Кукъс и Елбасан, особено в централните части на градовете и в близост до правителствени сгради.

В предупреждението се посочва също, че в цялата страна може да бъдат въведени допълнителни затваряния или ограничения, засягащи обществените услуги, включително обществения транспорт, правителствените учреждения и училищата.

Посолството на САЩ призова американските граждани да избягват демонстрациите, да бъдат бдителни за обстановката около тях и да следят местните медии за последна информация.

В Тирана на 13 октомври започнаха демонстрации, които според организаторите им са предизвикани от лошите условия в университетите, скъпото висше образование, слабата финансова подкрепа и лоши перспективи за работа след дипломиране. Студенти и ученици бойкотираха учебните занятия и се включиха в протестите, по време на които се появиха и призиви за незабавна оставка на премиера Еди Рама и сформиране на техническо правителство.

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През последните три дни албанската столица стана свидетел на палежи и разрушения, като бяха нанесени щети на институции, театри, музеи, банки и бизнеси. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия на няколко пъти, за да разпръсне демонстранти, включително около парламента и кабинета на министър-председателя, и задържа десетки протестиращи. Протестите обхванаха и други градове в страната.

Албанският премиер Еди Рама заяви, че няма да подаде оставка под натиска на демонстрациите, нито да позволи насилието да отклони европейския път на страната му. Премиерът обвини опозицията за ескалацията на протестите и изрази готовност за диалог с демонстрантите.