След ерата Вучич: Хърватия очаква по-добри отношения със Сърбия

"Очакваме по-добри отношения, отколкото са били през последните 14 години. Що се отнася до посланията, които изпратиха вчера, виждам, че те, имам предвид лидерите на студентската листа, имаха много умерени, рационални, разумни послания", коментира хърватският премиер Андрей Пленкович резултатите от сръбските избори, предаде хърватската "Индекс". Според него посланието на гражданите на Сърбия е било много ясно и те са искали промяна.

"Мисля, че те трябва да се замислят какви проблеми на обществото в Сърбия трябва да бъдат решени, това зависи от тях. Ако решат това, тогава е по-лесно да решат всички останали въпроси, свързани с международното позициониране", смята Пленкович.

"Пожелаваме им успех в това, което ще правят. Надяваме се, че тази част от външната политика, която се отнася преди всичко до отношенията със съседните държави, ще бъде във фокуса им", смята още Пленкович.

Той вече се беше свързал с водача на листата Илия Сърданович и го беше поздравил за победата.

Мирен преход в Сърбия

Според него е фактът, че Вучич веднага е признал поражението в началото, следователно честитил на победителите, независимо от други коментари. Според него това показва, че този преход трябва да бъдемирен. "Колко дълго ще продължи, не мога да кажа в този момент", каза още Пленкович. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)