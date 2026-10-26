Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)

Полицейските сили се оттеглиха от центъра на Белград след изборната загуба на Александър Вучич, предаде хърватската медия "Индекс". Т бяха посрещнати от гражданите със свирки, викове и удряне на превозни средства. Някои от тълпата хвърляха камъни по полицейския конвой, а прозорците на поне едно превозно средство беше счупено, съобщи N1 Serbia. Улиците на Белград бяха изпълнени с празненство след признаването на Вучич, с клаксони на автомобили и студенти, които викаха „победа“ и „свърши се“.

Предсрочните избори последваха близо две години студентски протести срещу корупцията и авторитаризма, предизвикани от смъртта на 16 души, когато навес на жп гара се срути в Нови Сад през 2024 г.

„Сърбия спечели, както обещахме“, заяви Илия Сърданович, лидер на студентската листа, пред активисти, размахващи цветни балони. „Никога повече няма да имаме тиранин в тази страна". ОЩЕ: Промяна в Сърбия: Студентската листа с пълно мнозинство, Вучич обвини "дълбоката държава" за загубата си

🎉🎉 Serbia celebrates Vučić's defeat all night — now he's warning the country about sanctions against Russia After 14 years of Aleksandar Vučić's political dominance, his bloc has lost the snap parliamentary elections. The opposition Student List, which emerged from mass anti-government protests, has claimed victory. According to preliminary figures from Ipsos and CeSID, the students secured around 53% of the vote, while Vučić's coalition received approximately 39%. The former president acknowledged defeat. He estimated that the winners could secure 135–140 seats in Serbia's 250-member parliament. But he couldn't resist issuing a warning about Russia. Vučić claimed the new government could impose sanctions on Moscow as early as March or April. Meanwhile, Belgrade and other Serbian cities celebrated the student movement's victory throughout the night, with car horns, singing, and crowds cheering in the streets. Final election results are still pending. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Изпълняващият длъжността президент на Сърбия Ана Бърнабич влезе в спор с празнуващи по улиците граждани. Тя им каза, че докато е идвала насам е чула нецензурни думи за себе си. "Кой е ... ?!", попита тя.

Ana Brnabić se raspravlja sa građanima na ulici u Beogradu Pratite program uživo na Jutjub kanalu Vremena: https://t.co/Kc3ImfPUjj https://t.co/9AeNehZE3e — Vreme (@NedeljnikVreme) October 25, 2026

Шовинистични песни и възхвала на Младич в щаба на Вучич

След като Александър Вучич призна поражението си на парламентарните избори в Сърбия, пеенето продължи в предизборния щаб на неговата Сръбска прогресивна партия. Доведоха и акордеонисти, а сред тълпата бяха и най-висшите партийни функционери.

Във видеото от централата Ана Бърнабич се вижда със сръбско знаме, докато президентът на СНС Милош Вучевич е на първия ред. Тълпата пее, ръкопляска и скандира „Сърбия, Сърбия“.

Сред песните, чути в щаба, беше „Пази ме, сине“, известна с репликата „Всеки беден човек би убил вълк“. Това е песен на Бая Мали Книнджа, изпълнител, известен със своите сръбски националистически и шовинистични песни. Събралите се изпяха и „Генерале, генерале, благодари на майка си“, докато бяха акомпанирани от акордеонисти.

Видеото показва Ана Бърнабич, облечена в сръбско знаме, как стои сред партийни служители и участва в атмосферата с пеене и скандиране.

По-рано тази вечер Бърнабич определи поражението на изборите като победа на „цветната революция“ – термин, който Вучич и неговите сътрудници използваха по време на почти двегодишни студентски протести, за да ги обвинят в опити за сваляне на правителството.

Резултатите

Според прогнозите на Центъра за свободни избори и демокрация и компанията Ipsos, базирани на 56% от обработената извадка, Студентската листа е спечелила 52% от гласовете, което би ѝ донесло 139 от общо 250 парламентарни места. Според същата прогноза листата на Вучич е спечелила 39,3% от гласовете, или 104 мандата. Листата „Студентите печелят“ спечели 51,71% от гласовете на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, докато листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получи 39,85%, според данни на Републиканската избирателна комисия (РИК), актуализирани в 5:30 часа тази сутрин.

Лидерите на Европейския съюз поздравиха Студентската листа за победата ѝ на предсрочните парламентарни избори, проведени вчера в Сърбия. ОЩЕ: Вучич падна: Студентите в Сърбия ликуват (ВИДЕА)