След истината за сръбското влияние в РСМ: Вижте безсилния отговор на Мицкоски към Демерджиев

Македонският премиер Християн Мицкоски изглежда не е харесал думите на българския вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за сръбското влияние в Северна Македония. Припомняме, че в скорошно интервю Иван Демерджиев коментира случая с Ива Михайлова и първоначално се обърка, че България няма да предаде момичето на сръбските власти, след което каза, че грешката му не е толкова голяма.

Всъщност докладът на Европейския парламент от юни 2026 г. също потвърждава ширещия се "Сръбски свят" и сръбското влияние в югозападната ни съседка.

Безсилният отговор на Мицкоски

„Имам нещо да отговоря, но мисля, че отделните хора не заслужават да бъдат в светлината на прожекторите. Този тип забавления, които виждаме там днес, свързани с фолклора около президентските им избори, не заслужават коментар“, каза Мицковски, пише Скопје1.мк

Друго тълкувание на случая с Ива Михайлова

Вицепремиерът на Мицкоски Александър Николоски добави, че случаят с Ива Михайлова се използва, за да се предизвика криза в отношенията между Северна Македония и България преди президентските избори, предаде "Нова Македония".

Според вицепремиера има хармония между позициите на София и опозиционния СДСМ, съобщи МИА.

"Имам само една неизвестна по целия въпрос, а именно дали представителите на СДСМ и българският посланик разговарят по телефона, срещат се лично или провеждат конферентни разговори, за да координират позициите си", каза Николоски. ОЩЕ: Демерджиев: Ива Михайлова е настанена в "Пирогов", може да получи охрана