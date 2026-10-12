Кабинетът "Радев":

Демерджиев: Ива Михайлова е настанена в "Пирогов", може да получи охрана

12 октомври 2026, 10:17 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Демерджиев: Ива Михайлова е настанена в "Пирогов", може да получи охрана

Ива Михайлова е настанена в болница "Пирогов". Ще бъдат предприети действия да бъде разпитана - да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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Срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани – Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение.

Миналата седмица външният министър на Скопие Тимчо Муцунски съобщи, че на Ива ще бъде позволено да се срещне с български лекари, но според него болниците в Република Северна Македония могат да осигурят лечението ѝ.

Ива Михайлова е преминала законно границата със съдействието на адвокат. 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Здравословното й състояние се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.

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Oт МВнР съобщиха, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. 

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Пирогов Охрана Република Северна Македония Иван Демерджиев Ива Михайлова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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