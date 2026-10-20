След опит за убийство на държавен служител: Арестуваха лидер на проруска групировка в Босна и Херцеговина

Девет души бяха арестувани при полицейска операция в Босна и Херцеговина, сред които и лидерът на проруската групировка в Босна и Херцеговина Сърджан Летич, предаде босненският портал Klix.ba. Информацията е потвърдена неофициално пред босненската медия от множество полицейски източници. Осем от арестуваните в Тузла са част от същата организация „Свети Георги“, докато лидерът на организацията е задържан в Лончари.

Операцията се провежда във връзка с опита за убийство на Джокан Миятович, портиер в местната администрация на област Бръчко, който работи и като охранител в нощен клуб в свободното си време.

Полицейската операция „Стриелац“ започна тази сутрин на няколко места в Тузла и Лончари, съгласно разпорежданията на Основния съд на област Бръчко и под надзора на прокуратурата на област Бръчко. Теренните дейности се извършват от служители на полицията на област Бръчко, Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска, полицейското управление на Биелина и Министерството на вътрешните работи на кантона Тузла.

Кой е Летич?

Летич отдавна е известен като доста опасна личност, осъждан за тежки престъпления, и е най-известен публично като лидер на неформалната организация „Свети Георги“ в Лончари.

Това е екстремистка група, а работата ѝ преди това е била наблюдавана от полицията заради определени членове, които представляват интерес за службите за сигурност.

Поне два пъти организацията е била подкрепена от посолството на Руската федерация в Босна и Херцеговина чрез дарения на превозни средства.

Що се отнася до Летич, той е осъден на две години и половина затвор с окончателна присъда на Окръжния съд в Добой през 2012 г. за сексуално посегателство над 13-годишно момиче.

Пет години по-рано той беше осъден на една година и осем месеца затвор от Съда на Босна и Херцеговина за фалшифициране на 40 банкноти от десет конвертируеми марки и трафик на оръжие.

Има и две присъди за престъплението „Укриване“, едната от които е произнесена през 2005 г. пред Основния съд в Модрича, а другата през 2007 г. пред Основния съд на окръг Бръчко. В днешната операция, освен 11 жилищни сгради, се претърсват два бизнес обекта, една вила под наем, както и голям брой превозни средства и мотоциклети, като всичко това с цел намиране и временно изземване на вещи, важни за по-нататъшно наказателно производство. ОЩЕ: Русия иска да "освобождава" Босна и Херцеговина: Послание на руския посланик в Сараево мирише на война