След послание на руския посланик: В Босна и Херцеговина избухна пропагандна война

Ден след като руският посланик в Сараево Игор Калабухов заговори за освобождаване на Босна и Херцеговина от "злокачествения западен протекторат", хърватската медия "Индекс" съобщава за пропагандна война. Става въпрос за плакати и графити, с които двата етноса се обвиняват във военни престъпления. Всичко започна с плакати, обвиняващи бившия президент на президентството на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович във военни престъпления , а ден по-късно графитите „геноцид“ се появиха върху знамето на Република Сръбска.

Босненският портал Klix.ba допълва, че полицията в община Източно Ново Сараево е премахнала един от плакатите със снимка на Алия Изетбегович и посланието, че „кървави ръце смъртта не мие“, които се появиха на няколко места в Източно Сараево в понеделник, когато е годишнината от смъртта му. ОЩЕ: Просръбска пропаганда в САЩ: Камиони превзеха Чикаго, за да представят сърбите като жертва (СНИМКА)

У Источном Новом Сарајеву и Источној Илиџи постављени су билборди са фотографијом Алије Изетбеговића и поруком да крваве руке одговорних за злочине над Србима нису заборављене ни 23 године након његове смрти. https://t.co/FQEmHyNdny https://t.co/NQDMBjmPIm — SRNA (@AgencijaSrpske) October 19, 2026

Плакатът е бил премахнат след сигнал от печатница „БобОграф“, чийто билборд е бил залепен с него.

Върху знамето на Република Сръбска се появи графит „геноцид“

Върху сграда в Източно Сараево беше изрисувано голямо знаме на Република Сръбска, а някой написа „извършители на геноцид“ върху знамето, пише "Индекс".

Местната полиция реагира незабавно и проведе разследване, за да открие извършителите. Медии под контрола на правителството на Република Сръбска, включително обществената телевизия RTRS, публикуваха новината със заглавие „Сериозни обиди към сръбския народ“.

За разлика от реакцията на полицията на графитите, общинската полиция реагира на плакатите срещу Изетбегович и то едва след като компанията, собственик на билбордовете, съобщи за това. След това някои плакати бяха премахнати. ОЩЕ: Русия иска да "освобождава" Босна и Херцеговина: Послание на руския посланик в Сараево мирише на война