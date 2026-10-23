След потопения кораб край Констанца: Румъния обвини Русия в ескалация (ВИДЕО)

Румънският президент Никушор Дан обвини Русия в ескалация на атаките си по източния фланг на НАТО след като удар с дрон потопи товарен кораб край румънското крайбрежие на Черно море в петък, убивайки най-малко един моряк, а трима все още се водят в неизвестност, предаде "Ройтерс". Видео, публикувано от румънските власти, показва само малка част от корпуса на преобърнатия танкер, все още видима над вълните, докато той потъваше. Аварийни кораби претърсваха околните води за оцелели при бурно море и силен вятър.

Сигналът за бедствие

Румънските военноморски власти съобщиха, че плаващият под флага на Коморските острови кораб „Хорив“, с екипаж от 13 украински и азербайджански моряци, е изпратил сигнал за бедствие на 13 морски мили от румънското пристанище Констанца, точно зад румънските териториални води. Девет моряци са спасени от водата, трима са в неизвестност, а тялото на един е открито.

Ескалацията в Черно море

През последните две седмици се наблюдава внезапен скок в смъртоносните атаки срещу търговски кораби край бреговете на членовете на НАТО Румъния и България, като най-малко седем товарни кораба са ударени, а около 30 моряци са загинали или изчезнали.

„Това е част от процеса на ескалация на Русия във войната ѝ в Украйна“, каза президентът Дан пред репортери, като по-късно заяви, че корабът е бил ударен от дрон. ОЩЕ: Кораб е поразен от дрон и се е преобърнал в Черно море: Има жертва и хора в неизвестност (ВИДЕО)