Службите в Сърбия се активираха: Арести в Нови Сад и Белград, защото "готвели безредици" в нощта на изборите

По разпореждане на Висшата прокуратура в Белград и в рамките на координирана операция с Висшата прокуратура в Нови Сад и служители на Агенцията за сигурност и информация, в Нови Сад са били арестувани петима души „по подозрение, че са планирали насилие и безредици в Белград в деня на парламентарните избори – 25 октомври“, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. Заподозрените са обвинени в „престъпления, свързани с подготовка на деяния срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия, както и в подстрекаване към насилствена промяна на конституционния ред“.

В рамките на отделна операция, по разпореждане на Висшата прокуратура в Кралево, беше арестуван М. А. от Врънячка Баня по същото подозрение. Преди това полицията извърши обиски в помещения и превозни средства, използвани от него.

Пред RTS беше потвърдено също, че в Белград е арестуван С. И. от Земун по подозрение, че е „организирал и обучил няколко лица да подстрекават към насилие в деня на изборите и след него“.

Дали обаче зад това не се крие мотив за сплашване преди вота, предстои да се разбере, тъй като и българи не бяха допуснати в Сърбия с необосновани аргументи, че са заплаха за националната сигурност на страната.

Арестувани са предимно млади хора

Освен това повечето от арестуваните са младежи, които именно подкрепят листата на студентите, които са основният опонент на Александър Вучич на сръбските избори.

В Нови Сад бяха арестувани лица с младежи с инициали М. В., Д. Й., Д. С., Д. Л. и М. И. по подозрение, че са „планирали нападения срещу лица с противоположни възгледи и полицейски служители, с намерение да застрашат конституционния ред и сигурността на Сърбия“, се посочва в изявление на Висшата обществена прокуратура в Белград.

Според прокуратурата заподозрените са подготвяли мобилни групи, които да заминат за Белград и да участват в насилствени действия.

От прокуратурата посочват, че лице с инициали „М. В. е трябвало да командва група от около 40 души, като с присъединяването на други групи общият им брой е щял да достигне между 80 и 90 души“. ОЩЕ: САЩ дърпат ушите на Вучич: Американски сенатори са разтревожени за вота в Сърбия