САЩ дърпат ушите на Вучич: Американски сенатори са разтревожени за вота в Сърбия

Група американски сенатори, начело с Джийн Шахийн, са загрижени от обстановката в Сърбия преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври 2026 г ."Сръбските власти да гарантират, че парламентарните избори на 25 октомври 2026 г. ще бъдат свободни и честни", призоваха сенаторите в свое изявление. Призивът им идва след доклад на сръбски и международни наблюдатели, в който се говори за сплашвания, подслушване, злоупотреба с административни ресурси в полза на управляващите в Сърбия.

"Съобщенията за незаконно подслушване на членове на опозицията и опити за дискредитиране и подкопаване на мисиите за наблюдение на избори са дълбоко обезпокоителни и сръбските власти трябва да осигурят равни условия за всички партии и отворен достъп до урните за всички граждани", пише в изявлението на американските сенатори.

Според сенаторите ролята на международните и местните наблюдатели е жизненоважна за запазване на доверието в изборния процес и отговорността на сръбските власти е да гарантират и зачитат както на наблюдателите, така и на журналистите и кандидатите за длъжности. ОЩЕ: "Вие убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани": Помните ли какво говореше Александър Вучич преди 30 години? (ВИДЕО)

Сърбите трябва да са свободни да изразят мнението си

"Докато сърбите се готвят да гласуват на 25 октомври, ние защитаваме правото им да изразят мнението си при свободни и честни условия и призоваваме всички партии да уважават преброяването на гласовете и съответните процеси за проверка на резултатите от изборите", се казва още в изявлението.

Сенаторите отбелязват още, че Съединените щати отдавна подкрепят пътя на Сърбия към евроатлантическа интеграция и признават потенциала ѝ за насърчаване на стабилността в Западните Балкани, но според тях здравата демокрация в Сърбия е от съществено значение за всяка от тези цели.

Те призовават настоятелно управляващата партия на Александър Вучич и всички съответни институции да осигурят мирното, свободно и открито провеждане на предстоящите избори.

Републиканци и демократи подкрепят изявлението

Призивът е на седем американски сенатори, като групата включва както републиканци, така и демократи.

Под изявлението са се подписали Джийн Шахийн (демократ от Ню Хемпшир), член на Комисията по външни отношения на Сената, Роджър Уикър (републиканец от Мисисипи), председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, Дик Дърбин (демократ от Илинойс), член на Комисията по съдебни въпроси на Сената, Чък Грасли (републиканец от Айова), председател на Комисията по съдебни въпроси на Сената, Крис Мърфи (демократ от Кънектикът), Джони Ърнст (републиканец от Айова) и Том Тилис (републиканец от Северна Каролина). ОЩЕ: Организиране на бандити и събиране на "сигурни гласове": Машината за печелене на избори в Сърбия от А до Я