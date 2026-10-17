Смърт в три етапа: "Експлозивна комбинация" от вещества е убила Мазонакис

Токсикологичен доклад, поръчан от семейството на Йоргос Мазонакис, е идентифицирал три вещества, които според експерт обясняват етапите на смъртта на певеца в клиника в Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Д-р Джордж Фициалос, директор на ДНК-лабораториите, заяви пред гръцкото издание, че е завършил техническия доклад след токсикологични тестове. Очаква се докладът да бъде представен на следователя, който работи по случая.

Той се наложи след като 54-годишният певец е получил сърдечен арест на 9 септември, докато е бил подлаган на плазмафереза ​​- процедура, при която кръвната плазма се отстранява, филтрира и връща в тялото, в частна медицинска практика в луксозния квартал Колонаки.

Двамата лекари бяха задържани под стража през септември и са обвинени в убийство с евентуален умисъл чрез бездействие. Те отрекоха да са извършили нещо нередно, като защитата им приписа отговорност на екипите на спешната медицинска помощ.

Три вещества - три етапа на смъртта

В тялото на Мазонакис са открити мидазолам - успокоително средство, пропофол - естетично средство, и флумазенил - антидот на бензодиазепини като мидазолам.

„Това са мощни потискащи вещества, които са мощни сами по себе си и още по-силни, когато се използват в комбинация“, каза Фициалос, описвайки комбинацията като „експлозивна за организма“.

Той каза, че откритията предполагат три етапа в смъртта му: прилагане на успокоителни, влошаване на клиничното състояние на Мазонакис и опит за обръщане на ситуацията.

В доклада са идентифицирани също оланзапин, арипипразол, лидокаин, кокаин и бензоилекгонин, метаболит на кокаин.

Фициалос заяви, че някои от откритията не са свързани с инцидента и че пробите са проверени за 1600 вещества. ОЩЕ: Обрат в разследването за смъртта на Мазонакис: Бил е в клиниката три часа по-рано от твърдяното