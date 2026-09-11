Обрат в разследването за смъртта на Мазонакис: Бил е в клиниката три часа по-рано от твърдяното

След обширно разследване на органите на реда в Гърция се оказва, че певецът Йоргос Мазонакис е отишъл в клиниката в 13:00 часа, а не в 16:00, както твърдят при своите показания собствениците на кабинета. Съдебното разследване на обстоятелствата, при които Мазонакис е починал, се развива бързо, защото в разследването се включиха много служби, между които гръцкото ФБР и отдела за киберпрестъпност, които снеха данни от носители за доизясняване на обстоятелствата.

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В петък следобед двамата лекари от Колонаки бяха официално обвинени в най-сериозното престъпление - съучастие в извършването на смъртоносно излагане на опасност. Това е престъпление, което в Гърция се наказва с до 10 години затвор.

По информация на гръцките медии семейството на популярния певец се готви да поиска незабавното разширяване на обвинителния акт до обвинение в непредумишлено убийство.

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Допълнителни проверки са установили, че апаратът за плазмафереза е работил 43 минути, което дава индикации, че процедурата е била отдавна започнала, когато Мазонакис е получил инфаркт.

На място е намерен и втори апарат. И двата не са били декларирани, а разследването е установило, че процедурите с тях са стрували между 6 и 10 хиляди евро. Оказва се, че в клиниката не е имало дефибрилатор, нито персонал, който да работи с такъв.

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След аутопсията, която беше извършена в петък под наблюдението на технически съветник, назначен от семейството на Мазонакис, не става категорично каква е причината за смъртта, тъй като се чакат допълнителни изследвания.