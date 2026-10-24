Сърбия на прага на избори: Очаква се рекордна избирателна активност

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия може да преминат при висока избирателна активност, което ще даде по-ясна представа за обществените нагласи и ще покаже доколко гражданите са готови да влияят върху бъдещето чрез изборния процес, пише nova.rs. Политологът Александър Ивкович заяви пред Nova, че очаква рекорден брой граждани да отидат до урните, за да упражнят правото си на глас и да определят състава на новото Народно събрание.

Според неговите прогнози избирателната активност може да надхвърли предишния рекорд за парламентарни избори, който е 61 процента.

За какво гласуват сърбите?

В неделя, 25 октомври, гражданите на Сърбия ще се отправят към избирателните секции за предсрочни парламентарни избори, за да изберат нов състав на Народното събрание.

В бюлетината избирателите ще могат да избират измежду 18 избирателни листи. В полунощ започна периодът на предизборно мълчание, с което приключи продължилата седмици наред кампания на политическите субекти, търсещи подкрепата на избирателите.

Именно поради тази причина избирателната активност се очертава като един от ключовите фактори на тези избори, които се провеждат след две години, белязани от политическа криза и социално напрежение.

Тревога за честността на сръбските избори

Преди изборите Сърбия беше свидител на масов митинг на Студентската листа, която е основен опонент на Александър Вучич. За сметка на това властта осъществи редица арести дни преди изборите, както и подслушвания, които доведоха до тревога в международни наблюдатели и призив от страна на американски сенатори да се гарантира честността на вота.

Балканската мрежа за разследваща журналистика разкри и схемите на Вучич за печелене на избори. ОЩЕ: САЩ дърпат ушите на Вучич: Американски сенатори са разтревожени за вота в Сърбия