Ударени кораби край България:

Унгарското влияние в Западните Балкани: Анита Орбан каза, че Будепаща има по един експерт във всяка столица

20 октомври 2026, 8:53 часа 1023 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Унгарското влияние в Западните Балкани: Анита Орбан каза, че Будепаща има по един експерт във всяка столица

"Ние подкрепяме твърдо разширяването в страните на Западните Балкани. Също така имаме по един унгарски експерт, базиран във всяка от столиците на тези държави, който работи с местното правителство с цел да подпомогне присъединяването и изпълнението на всички критерии". Това каза външният министър на Унгария Анита Орбан в интервю за сутрешния блок на БНТ. Тя обаче заяви, че Унгария подкрепя разширяването на ЕС възоснова на заслуги.

Унгария е солидарна с България за Черно море

Анита Орбан коментира и ситуацията в Черно море и дали тя представлява общ интерес за България и Унгария. 

"Да, Унгария е напълно солидарна с България. Ние силно подкрепяме сигурността и устойчивостта на корабоплаването в Черно море. Това е един от критично важните пътища за Европа", каза Орбан.

Тя смята, че може да бъде истински проблем, ако се нарушат на доставките на храни и се стигне до недостиг. 

Войната в Украйна

Унгарският външен министър смята, че България и Унгария искат дипломатическо решение и скорошен край на войната в Украйна. "Искаме справедлив и дълготраен мир", каза още Орбан. 

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Тя е доволна, че украинският парламент приел Закона за образование на малцинствата, с който се гарантират правата на малцинствата, което засяга както унгарското, така и българското в Украйна. ОЩЕ: Съгласна ли е с Иво Христов, че Русия печели войната: Велислава Петрова се направи, че не чува въпроса

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Западни Балкани Унгария Черно море Северна Македония Анита Орбан
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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