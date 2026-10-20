Съгласна ли е с Иво Христов, че Русия печели войната: Велислава Петрова се направи, че не чува въпроса

Външният министър Велислава Петрова-Чамова изглежда се направи, че не чува част от въпрос на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Хрисова относно войната в Украйна. Водещата попита дали дипломат №1 е съгласна с вицепремиера Иво Христов, че Русия печели войната в Украйна. Велислава Петрова се хвана само за първата част на въпроса - за мястото на Европа по време на преговорите за Украйна. Според външния ни министър, ако Европа не участва в процеса на преговори, много трудно ще има добър край за нея. Това е почти дословно повторение на казаното от Христов, че Европа не я чака добър край от войната в Украйна.

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"Краят на войната и как ще изглежда той трябва да бъде обект на ясно договорени по дипломатичен канал параметри между украинската и руската страна", коментира още Петрова по отношение на преговорите за мир за Украйна.

Сигурността в Черно море

Външният ни министър коментира и ситуацията в Черно море след атаките по търговски кораби.

"Черно море има значимост не само за нас, като държави, които сме черноморски страни, а и за цяла Европа и за страните от глобалния юг, които се възползват от търговските връзки и достъпа до зърно. Тези атаки, които продължават да се случват водят до създаване на усещане, че търговските кораби са се превърнали част от бойното поле. Това е абсолютно неприемливо", смята Петрова.

Според нея целта е да има има ясна политическа заявка, която да покаже, че трябва да има дипломатически усилия за спиране на атаките срещу всякакъв вид търговски кораби.

"Видяхте, че по линия на НАТО има обмен на информация и готовност за сътрудничество за защитаване на морското пространство", добави още външният ни министър.

Протестите във Франция

Външният минисър бе потитана и за протестите във Франция, които в няколко френски града прераснаха в безредици.

"Това, което се случва във Франция е резултат от една огромна поляризация в обществата. Виждаме, че има огромна разлика между мирното протестиране и вандализма. Трудното тук е, че такъв тип разделение и поляризация не се случват само във Франция, а и в много други страни", добави Петрова.

Тя обаче заяви, че България и Унгария са показали на последните избори, че народът е намерил изход на своя гняв през изборите. ОЩЕ: Във Франция се обмисля извънредно положение. Разграбиха магазини на Louis Vuitton и Dior